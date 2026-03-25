Можно ли уволить несовершеннолетнего работника — разъяснение Гоструда

Несовершеннолетние работники имеют усиленную трудовую защиту

Трудовые отношения с несовершеннолетними регулируются с учетом дополнительных гарантий. Законодательство устанавливает повышенные требования к условиям труда, рабочему времени и процедурам увольнения таких работников. Для расторжения трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя предусмотрен особый порядок.

Ограничения по видам работ

Законодательство запрещает привлекать несовершеннолетних к:

тяжелым работам, а также работам с вредными или опасными условиями труда;

подземным работам;

работам, которые предусматривают подъем и перемещение грузов сверх установленных предельных норм;

работе в ночное время (с 22:00 до 06:00);

сверхурочным работам и к работе в выходные дни.

Для несовершеннолетних установлено сокращенное рабочее время с сохранением оплаты труда на уровне полной занятости:

от 16 до 18 лет — до 36 часов в неделю;

от 15 до 16 лет — до 24 часов в неделю.

Условия трудоустройства

Трудовой контракт с несовершеннолетним заключается только в письменной форме. Испытательный срок для до 18 лет не устанавливается. Ежегодный отпуск составляет 31 календарный день и предоставляется в удобное для работника время.

Во время действия военного положения допускается привлечение несовершеннолетних к отдельным видам работ по их согласию, однако требования по безопасности и здравоохранению остаются обязательными.

Порядок увольнения

Ключевым условием увольнения несовершеннолетнего по инициативе работодателя является получение согласия службы по делам детей (районной или городской). Без предварительного разрешения такое увольнение может быть признано незаконным.

Несовершеннолетние работники имеют усиленную трудовую защиту, поэтому любые кадровые решения по ним требуют особого внимания и соблюдения законодательства.

Работодатель может инициировать увольнение несовершеннолетнего на основаниях, предусмотренных законодательством, в частности:

изменения в организации производства и труда (пункт 1 статьи 40 КЗоТ);

несоответствие работника занимаемой должности (пункт 2 статьи 40 КЗоТ);

возобновление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 6 статьи 40 КЗоТ).

В то же время увольнение на этих основаниях:

допускается только в исключительных случаях;

не может производиться без обязательного трудоустройства несовершеннолетнего.

Работодатель обязан предложить другую работу или содействовать дальнейшему трудоустройству.

Дополнительные гарантии

Расторжение трудового договора с несовершеннолетним (в том числе срочного) допускается также по требованию:

родителей или усыновителей;

попечителей;

органов и должностных лиц, осуществляющих государственный надзор и контроль соблюдения законодательства о труде.

Основанием для этого может служить ситуация, когда продолжение работы угрожает здоровью несовершеннолетнего или нарушает его законные интересы.

