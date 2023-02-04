Можно ли украинцам ехать работать в Европу без временной защиты — Finance.ua

Можно ли украинцам ехать работать в Европу без временной защиты Вчера 13:45 — Личные финансы

Украинцы вместе с временной защитой в странах Европы получили право работать там. Впрочем, многие ищут работу за границей, но не хотят оформлять статус беженцев.

Могут ли украинцы ехать трудоустраиваться в странах Европы без получения временной защиты, разъяснила TRAVEL РБК-Украина эксперт миграционной платформы EWL.

На работу за границу можно ехать с рабочей визой

Процедура трудоустройства для граждан Украины, которые хотят работать за границей, а не уезжают в поисках убежища из-за войны, остается фактически такой же, как и до полномасштабного вторжения, отмечает руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

«Украинцы могут это делать на базе традиционных разрешений на работу и документов, легализирующих их пребывание в европейской стране. Необходимый минимум — это загранпаспорт, основа для легального пребывания (рабочая виза, вид на жительство в европейской стране) и разрешения на работу, которые выдают соответствующие официальные учреждения в европейских странах по запросу работодателей», — объясняет специалист.

В Польше 3 из 6 месяцев можно работать на основе безвизового режима по биометрическому паспорту и разрешению на работу. Эта возможность остается такой же, как до 24 февраля 2022 года.

«Вместо этого следует учитывать, что не все консульства в Украине сейчас оформляют в Украине визы из-за войны. Например, визовый отдел посольства Германии в Киеве временно закрыт и выдача виз приостановлена. Но граждане Украины могут оформить визы для пребывания в Германии в ее зарубежных представительствах в других странах, например в Польше», — обращает внимание Мария Кузенко.

Украинцам советуют перед выездом обращаться в консульство страны, в которую они планируют ехать на работу, и убедиться, выдают ли сейчас визы.

Для беженцев трудоустройство проходит по упрощенной процедуре

Однако лучшим решением для трудоустройства за рубежом для граждан Украины является получение временной защиты в стране, где они хотят работать, убеждены в компании.

«В таком случае трудоустройство проходит по упрощенной процедуре и быстрее. Не нужно ждать выдачи разрешений на работу, поскольку временная защита дает право работать без получения специальных разрешений. Гражданин Украины более защищен страной, предоставившей ему убежище, у него больше льгот и возможностей», — отмечает специалист по миграции.

В некоторых странах большинство работодателей принимают на работу украинцев, имеющих временную защиту. Например — в Голландии, которая в этом году довольно активно стала трудоустраивать граждан Украины.

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