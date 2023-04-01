Можно ли сократить работника, находящегося на «больничном» — Finance.ua
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Можно ли сократить работника, находящегося на «больничном»

Казна и Политика
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Можно ли сократить работника, находящегося на «больничном»
Согласно части третьей статьи 40 КЗоТ, увольнение работника по сокращению численности или штата в период его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске не допускается.
Кроме случая полной ликвидации работодателя или если работник не появляется на работе более 4 месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности.
Об этом пишет Кадровик.
Однако, согласно части 1 статьи 5 Закона Украины от 1 июля 2022 г. № 2352-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений», в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем окончания временной нетрудоспособности, указанным в документе о временной нетрудоспособности или первым рабочим днем после окончания отпуска.
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Следовательно, можно уволить работника 6 марта по сокращению, если работник уже приступил к работе после периода временной нетрудоспособности.

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Если работник продолжает болеть, то в таком случае датой увольнения будет первый рабочий день после окончания временной нетрудоспособности.

Справка Finance.ua:

Какие статьи КЗоТ регламентируют увольнение работника по его инициативе:
Эта процедура регламентируется статьями 36, 38 и 39 КЗоТ, которые, соответственно, указывают на виды расторжения трудовых правоотношений:
  • по соглашению сторон;
  • по собственному желанию;
  • в связи с невозможностью работником выполнять условия срочного трудового договора по разным причинам.
Последняя статья применяется редко, да и условия ее применения весьма специфичны, поэтому сосредоточимся на тех статьях Кодекса, которые чаще всего применяются — 36 «Основания прекращения трудового договора» и 38 «Расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по инициативе работника», или, как ее называют в народе — «по собственному желанию».

Как уволиться с работы правильно

По материалам:
Finance.ua
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