Можно ли сократить работника, находящегося на «больничном» — Finance.ua

Можно ли сократить работника, находящегося на «больничном» Сегодня 19:03 — Казна и Политика

Согласно части третьей статьи 40 КЗоТ, увольнение работника по сокращению численности или штата в период его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске не допускается.

Кроме случая полной ликвидации работодателя или если работник не появляется на работе более 4 месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности.

Об этом пишет Кадровик.

Однако, согласно части 1 статьи 5 Закона Украины от 1 июля 2022 г. № 2352-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений», в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем окончания временной нетрудоспособности, указанным в документе о временной нетрудоспособности или первым рабочим днем после окончания отпуска.

Следовательно, можно уволить работника 6 марта по сокращению, если работник уже приступил к работе после периода временной нетрудоспособности.

Если работник продолжает болеть, то в таком случае датой увольнения будет первый рабочий день после окончания временной нетрудоспособности.

Справка Finance.ua:

Какие статьи КЗоТ регламентируют увольнение работника по его инициативе:

Эта процедура регламентируется статьями 36, 38 и 39 КЗоТ, которые, соответственно, указывают на виды расторжения трудовых правоотношений:

по соглашению сторон;

по собственному желанию;

в связи с невозможностью работником выполнять условия срочного трудового договора по разным причинам.

Последняя статья применяется редко, да и условия ее применения весьма специфичны, поэтому сосредоточимся на тех статьях Кодекса, которые чаще всего применяются — 36 «Основания прекращения трудового договора» и 38 «Расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по инициативе работника», или, как ее называют в народе — «по собственному желанию».

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