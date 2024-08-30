Можно ли сдать танк на металлолом: правда или легенда — Finance.ua

Можно ли сдать танк на металлолом: правда или легенда Сегодня 08:33 — Личные финансы

Можно ли сдать танк на металлолом: правда или легенда

Мы, украинцы, нация очень предприимчивая. Так что, когда наши сограждане из-за войны стали наблюдать, как на обочине, то среди поля, то еще где-то лежат остатки военной техники, кроме желания (рискованного, конечно) сфотографироваться с таким «трофеем», они стали размышлять, а как же это может «в хозяйстве быть полезным».

И одно из самых ярких мнений — отвезти на пункт металлолома и продать за определенную сумму денег. Вскоре от раздумий перешли к делу. И начались проблемы.

В чем проблема

На практике оказалось, что если частное лицо, условно, у себя во дворе найдет остатки техники или орудия, так же условно сдать на металлолом оно их может. В неофициальном пункте приемки. По закону все это определяется как военный трофей. А любой трофей принадлежит исключительно государству, не частному лицу.

То, что в интернете «специалисты» выкладывают материалы с громкими названиями «танк Т-72 может превратиться в 300 тыс. грн для того, кто его нашел» и другими похожими, не означает, что на такие сообщения следует ориентироваться. Это может привести к неприятностям.

Для таких заработков существует много препятствий.

Если рассмотреть ситуацию всесторонне, окажется, что «танк на металлолом» — дело не такое уж выгодное, не такое уж легкое. Относительно нашей военной техники понятно. Это собственность государства. В любом состоянии. Поэтому сдавать ее на металлолом запрещено. А что насчет вражеской?

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Любой российский танк, как и другая вражеская техника, является военным трофеем, по закону принадлежащим исключительно государству. То есть, если во дворе или за ним стоит подбитый танк, например, следует позвонить в полицию, а самостоятельно не вмешиваться ни в коем случае.

Если же обнаружены просто обломки вражеской техники, если они уже явно непригодны для дальнейшего использования, на металлолом можно попытаться их сдать, потому что в теории (заметьте, исключительно в теории) запрета на такое нет.

Но, по словам юристов, до конца вопрос еще законодательством не урегулирован. С одной стороны, нет таких нормативно-правовых актов, которые свидетельствовали бы, что неисправная или уничтоженная вражеская техника — собственность государства. Сдать ее на металлолом гражданское лицо может исключительно после обретения права собственности в законном порядке.

Кстати, к закону. Согласно ему металлолом определяется, как «непригодные для прямого использования изделия или части изделий из металла, которые по решению владельца утратили эксплуатационную ценность». То есть только владелец такой «непригодной вещи» может ее сдать на металлолом. А владельцем обломка вражеской техники или снаряда, обнаруженных на любом украинском дворе, кто является? Владелец подворья.

Вот такая двусторонняя ситуация. Кажется, что можно повернуть выгоду на свою сторону. Но не торопитесь радоваться. Изучите максимум информации по теме, а затем принимайте решение. Дело очень рискованное.

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