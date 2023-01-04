Можно ли получить земельный участок в условиях военного положения — Finance.ua

Можно ли получить земельный участок в условиях военного положения Сегодня 21:00 — Недвижимость

Украинцы, имеющие статус внутренне перемещенного лица, могут получить бесплатно земельный участок в общем порядке, как и другие граждане. Об этом пишет Минюст.

Однако, согласно Земельному кодексу Украины, во время действия военного положения запрещается безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой передачи и разработка такой документации.

На сегодняшний день сохраняется возможность выбрать свободный участок для дальнейшего оформления права собственности. Если до 24 февраля 2022 года свободный участок земли можно было найти на Публичной кадастровой карте, то сейчас необходимо подать запрос о предоставлении публичной информации в соответствующие органы, в частности, органы государственной власти, местное самоуправление или государственное агентство земельных ресурсов Украины.

После окончания действия военного положения и отмены запрета для получения земельного участка в собственность нужно действовать по следующему алгоритму:

Найти свободный земельный участок на Публичной кадастровой карте.

Подать в соответствующий орган ходатайство (заявление) о передаче в собственность земельного участка, в котором указать целевое назначение земельного участка, его ориентированные размеры.

К ходатайству прилагаются графические материалы, на которых указано желаемое месторасположение земельного участка.

Соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления рассматривает ходатайство в месячный срок и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или предоставляет мотивированный отказ в его предоставлении.

В случае получения отказа следует обратиться с запросом о предоставлении публичной информации относительно этого конкретного земельного участка, который, возможно, уже находится на стадии регистрации другим лицом. В таком случае следует начать такую же процедуру по другому земельному участку, который на публичной кадастровой карте свободен.

После получения разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка необходимо обратиться к землеустроителям для изготовления этого проекта. В течение двух недель со дня получения соответствующим органом проекта землеустройства по отводу земельного участка принимается решение об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и предоставлению его в собственность.

Заключительный этап — регистрация земельного участка в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Статьей 121 Земельного кодекса Украины определено, что граждане Украины имеют право на безвозмездную передачу им земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в следующих размерах:

не более 2,0 га (для ведения личного крестьянского хозяйства), не более 0,12 га (для ведения садоводства),

в селах не более 0,25 ге,

в поселках не более 0,15 га,

в городах не более 0,10 га (для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок),

не более 0,10 га (для индивидуального дачного строительства),

не более 0,01 га (для постройки индивидуальных гаражей).

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