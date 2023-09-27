Можно ли получить статус ВПЛ без регистрации на оккупированных территориях — Finance.ua

Можно ли получить статус ВПЛ без регистрации на оккупированных территориях Сегодня 09:12 — Личные финансы

Можно ли получить статус ВПЛ без регистрации на оккупированных территориях

Многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома из-за начала полномасштабного вторжения. Однако не у всех есть прописка на оккупированных территориях или на тех, где ведутся боевые действия. Эксперты телеграм-канала «Ты же юрист» рассказали подробности.

Если у человека нет регистрации с места, откуда он совершил внутреннее перемещение, можно предоставить другие документы, которые докажут факт проживания на опасной территории.

К таким документам относятся:

военный билет с сведениями о прохождении военной службы;

трудовая книжка с записями о трудовой деятельности;

документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;

свидетельство о базовом общем среднем образовании;

аттестат о полном среднем образовании;

документ о профессионально-техническом образовании;

документ о высшем образовании (научная степень);

справка с места учебы;

решение местного органа государственной власти или органа местного самоуправления об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установление опеки или попечительства;

медицинские документы;

фотографии, видео.

Также, при подаче заявления на ВПЛ, лицо предоставляет отображение в электронной форме информации, содержащейся в документах, сформированных через «Дію» или «єДокумент», или справку о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины, для лиц, идентифицированных по сведениям Единого государственного демографического реестра или ведомственной информационной системы ГМС.

Как получить субсидию для ВПЛ

Переселенцы могут оформить пособие от государства как лично, так и онлайн. Для этого не обязательна прописка на новом месте, а можно использовать справку ВПЛ.

Чтобы оформить пособие, нужно обратиться в ПФУ, ЦНАП или уполномоченное лицо городского или поселкового совета. Следует подготовить следующие документы:

специальное заявление;

право на доходы;

справка, удостоверяющая статус ВПЛ;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП).

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Телеканал 24 По материалам:

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