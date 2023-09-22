Куда обращаться, если лишили выплат ВПЛ: разъяснение Верещук — Finance.ua
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Куда обращаться, если лишили выплат ВПЛ: разъяснение Верещук

Казна и Политика
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Если вы не согласны с решением о лишении выплат для переселенцев, нужно обратиться в Национальную социальную сервисную службу, а также позвонить на горячую линию в Минреинтеграции.
Об этом сообщает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Отвечая на вопрос, были ли случаи, когда люди обращались, потому что были не согласны с решением лишить их выплат для переселенцев, Верещук рассказала, что такое происходило не раз.
«Да, были (такие случаи — ред.). И люди могут обратиться в территориальные органы социальной защиты. Если не согласны с их решением — обратиться в Национальную социальную сервисную службу, а также позвонить на горячую линию 15−48 нам в Минреинтеграции. Мы проконсультируем и поможем по каждому делу», — объяснила министр.

Пособие для ВПЛ: суммы и процедура получения

По материалам:
РБК-Україна
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