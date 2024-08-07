Можно ли отказаться от поверки счетчиков — Finance.ua

Можно ли отказаться от поверки счетчиков Сегодня 19:00 — Личные финансы

Можно ли отказаться от поверки счетчиков

Украинцы должны систематически проводить поверку счетчиков, в частности, холодной и горячей воды. Это нужно для корректного начисления платежей за коммунальные сервисы.

В « Облтеплокоммунэнерго » напомнили, что отказаться от поверки счетчиков нельзя. Если ее не выполнять, то предприятие, которое поставляет коммунальные услуги, не имеет права использовать показания таких счетчиков для расчетов.

Таким образом, расчеты будут производиться по методу, используемому для квартир без индивидуальных счетчиков, а потому суммы в платежках могут значительно увеличиться.

Проверка счетчиков должна производиться раз в четыре года для точности начисления объемов коммунальных услуг. Для этих целей украинцам нужно выбрать организацию, которая проведет поверку счетчиков.

Средняя цена поверки варьируется от 350 до более 1000 гривен.

После проведения поверки счетчиков нужно передать результаты в облэнерго и теплоэнерго.

УНІАН По материалам:

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