Можно ли обновить данные без визита в ТЦК — объяснение военкома Сегодня 16:01 — Личные финансы

Можно ли обновить данные без визита в ТЦК — объяснение военкома

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева подполковник Павел Литвин рассказал, в каком случае для обновления данных нужно приходить именно в ТЦК, а когда работников центра комплектования можно и не беспокоить, сообщает УНИАН.

«Если речь идет только об изменении места жительства, номера телефона, электронной почты или, скажем, фамилии, можно просто актуализировать информацию о себе через приложение в телефоне. В таком случае, беспокоить ТЦК действительно не стоит, ведь там и без этого хватает работы», — рассказал Литвин в интервью «Громадському».

По его словам, в центр комплектования необходимо идти, когда нужно личное присутствие: чтобы написать заявление, получить направление на прохождение ВВК, когда дело касается бронирования или изменения статуса военнообязанного.

При этом Литвин отметил, что обычно обойти ТЦК пытаются те, кто не имеет бронирования и не может рассчитывать на отсрочку от мобилизации. Но такой маневр не означает, что им в итоге не придется лично обратиться в центр комплектования.

Он также отметил, что сейчас представители ТЦК дежурят в ЦПАУ и предоставляют консультации по воинскому учету и другим вопросам, которые находятся в компетенции центра комплектования. Если запрос выходит за пределы полномочий центра админуслуг, человека направят в ТЦК.

Справка Finance.ua:

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу Закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет имеют 60 дней, чтобы обновить свои учетные данные.

Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью программы Резерв+, которую также запустили 18 мая.

УНІАН По материалам:

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