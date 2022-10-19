Можно ли не платить по долгам наследодателя — Finance.ua

Можно ли не платить по долгам наследодателя Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Можно ли не платить по долгам наследодателя

Принимая наследство, следует быть готовым к тому, что в его состав могут войти не только права умершего родственника, но и его обязанности. К примеру, при жизни наследодатель одолжил у кого-то определенную сумму денег или взял кредит в банке и до своей смерти не успел вернуть долг, то эта обязанность переходит к его наследникам.

Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

«Наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости наследуемого имущества», — сказано в сообщении.

Что это значит

Если стоимость наследственного имущества составляет 100 тыс. грн, а долгов у наследодателя на 150 тыс. грн, платить наследник будет только 100 тыс. грн.

Если же наследников несколько, то каждый из них обязан удовлетворить требования кредитора лично в размере, который соответствует его доле в наследстве.

Требования кредитора наследники обязаны удовлетворить путем единовременного платежа, если договоренностью между наследниками и кредитором иное не установлено. В случае отказа от единовременного платежа суд по иску кредитора обращает взыскание на имущество, переданное наследникам в натуре.

Действия кредитора наследодателя

Кредитор наследодателя должен предъявить свои требования к наследнику, принявшему наследство, не позднее 6 месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство на все или часть наследственного имущества независимо от наступления срока требования.

В случае, когда кредитор наследодателя не знал и не мог знать о принятии наследства или о получении наследником свидетельства о праве на наследство, он вправе предъявить свои требования к наследнику, принявшему наследство, в течение 6 месяцев со дня, когда он узнал о принятии наследства или о получении наследником свидетельства о праве на наследство.

Если же в течение этого срока претензии не были предъявлены, кредиторы лишаются права требования.

Если наследник не хочет платить долги наследодателя

Наследник по завещанию или по закону, который не желает выплачивать долги наследодателя, имеет право обратиться к нотариусу с заявлением об отказе от принятия наследства в течение срока в 6 месяцев, начинающегося с момента открытия наследства (дня смерти наследодателя).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.