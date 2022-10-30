Можно ли начинать движение на автомобиле с непрогретым двигателем — Finance.ua
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Можно ли начинать движение на автомобиле с непрогретым двигателем

Технологии&Авто
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Правила эксплуатации автомобиля с двигателем внутреннего сгорания существенно изменились за последнее десятилетие.
Стрелка температуры охлаждающей жидкости, удобно расположенная на приборной панели, толсто намекает водителю, когда и в какой момент двигатель можно подвергать нагрузкам. Фокус состоит в том, что физика, избежать воздействия которой пока не удавалось никому, предписывает металлу расширяться при нагревании. И необходимые зазоры в начинке двигателя достигаются в определенный момент. Тогда и только тогда можно смело давить на педаль акселератора.
Понятно, что ждать «прибытия» стрелки на место в статическом положении не обязательно: оторвалась, дошла до нижней отметки на шкале — можно плавно начинать движение. Пока из дворов выползем, машина полностью прогреется, войдет в рабочий режим. Однако так бывает не всегда: иногда мотор по каким-то причинам до нужной температуры не прогревается. Как правило, это происходит в холодное время года или в результате неисправностей.
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Также прямое влияние на температуру двигателя оказывают состояние охлаждающей жидкости и моторного масла.
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По материалам:
mmr.ua
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