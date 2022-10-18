Дизельные, бензиновые или электро: какие новые авто покупают украинцы — Finance.ua

Дизельные, бензиновые или электро: какие новые авто покупают украинцы Сегодня 19:30 — Технологии&Авто

Дизельные, бензиновые или электро: какие новые авто покупают украинцы

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций новых транспортных средств и определили, автомобили с каким типом топлива чаще всего выбирали украинцы в сентябре 2022 года.

Общая тенденция, сохраняющаяся третий месяц подряд, — это уменьшение доли дизельных автомобилей в структуре продаж. По итогам сентября украинцы приобрели 30,6 тыс. легковых автомобилей с дизельным двигателем, что составляет 31% от общего количества. Еще в июне, когда действовало так называемое нулевое растаможивание, доля таких авто была зафиксирована на уровне 53%.

Доля бензиновых автомобилей, наоборот, растет — в сентябре их купили 45,1 тыс. (45,7%). Вместе с автомобилями, оснащенными оборудованием для работы на сжиженном газе (18,2 тыс., 18,5%) и легковыми автомобилями с гибридными двигателями (1,7 тыс., 1,7%), они составляют абсолютное большинство — 51,2 %.

Доля электромобилей составила 2,4 тыс. (2,4%) от общего количества. Также стало меньше автомобилей с газовыми двигателями LPI, которые были популярны в импорте подержанных авто из Южной Кореи — 665 шт. за сентябрь (0,7%).

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в сентябре преобладали бензиновые автомобили — таких сделок было заключено 44,1% (34,8 тыс.); с газовой установкой — в 21,9% случаев (17,3 тыс.). Таким образом, в сентябре дизельные автомобили были в меньшинстве: 31,2% (24,6 тыс. сделок).

Доля других, более экологичных типов двигателя на внутреннем рынке пока незначительна. Так, среди всех автомобилей только 1,1% были электрическими (873 сделки), 1,1% — гибридными (850 сделок) и 0,7% — исключительно газовыми (523 сделки).

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В целом на внутреннем рынке сложилась достаточно стабильная ситуация: доля топлива в структуре продаж хоть и меняется, но незначительно. Среди тенденций стоит отметить постепенное снижение доли дизельных автомобилей, а точнее — возврат к показателям, которые существовали на рынке до введения так называемого нулевого растаможивания.

Импорт б/у легковушек

В сентябре больше всего из-за границы привозили подержанные легковушки с бензиновым двигателем (8,4 тыс., 51,7%). Автомобилей с газобаллонным оборудованием импортировали еще 5,5% (885 шт.), а с гибридными двигателями — 2,6% (421 шт.).

Доля дизельных легковушек после пика в мае этого года снижается четвертый месяц подряд. В сентябре она зафиксирована на уровне 31,5% (5,1 тыс.). Ввозить подержанные автомобили после отмены так называемого нулевого растаможивания экономически невыгодно, особенно с дизельными двигателями: акцизный налог на них вдвое выше.

Газовых автомобилей с системой LPI привезли всего 142 шт., что составляет 0,9% от общего количества.

Зато доля подержанных электромобилей из-за границы установила рекорд: как по количеству (1,3 тыс. шт.), так и по максимальной доле в структуре импорта — 7,8%. Тенденция к увеличению количества электрических легковушек в импорте подержанных авто прослеживается с мая, когда в Украине начался топливный кризис. Дополнительным стимулом для покупки бывших в употреблении электромобилей за рубежом сегодня является отсутствие налогов на импорт.

Новые легковушки

Как и в других категориях авторынка, самыми популярными в сентябре стали новые легковые автомобили с бензиновыми двигателями. Среди всех впервые зарегистрированных за прошлый месяц новых машин таковых было 55,3% (1,9 тыс. шт.). С гибридными двигателями было 11,9% (417 штук) машин, а с заводской газовой установкой — 1,8% (63 единицы). Итого их доля составляет 68%.

Доля дизельных легковушек в импорте новых машин зафиксирована на уровне 23,5% (827 шт.).

Зато доля электромобилей в сентябре составила 7,5% — второй крупнейший показатель в истории украинского авторынка после майского рекорда на фоне топливного кризиса (тогда электрокары покупали в 10,8% случаев).

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MMR По материалам:

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