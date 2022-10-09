Рынок новых авто: какие машины выбирают украинцы — Finance.ua

Рынок новых авто: какие машины выбирают украинцы
За период с конца февраля до сентября включительно украинцы приобрели 6555 новых авто через Auto.ria. Больше всего покупали авто в июле. В 2021 году за соответствующий период было продано 14 000 автомобилей, что почти в два раза больше.
Об этом свидетельствует исследование Auto.ria.
Рассматривая категории и типы авто, больше всего предложений было связано с машинами типа кроссовер. В прошлом году ситуация была почти идентичная.
Что касается географии, новые авто больше всего ищут в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.
Самая популярная модель среди новых авто по количеству добавленных предложений — Volkswagen Touareg, а по количеству покупок — Renault Duster.
Самыми популярными электрокарами в категории «Новые авто» по количеству предложений стали следующие: Nissan Leaf, Volvo XC40 Recharge и Hyundai Kona Electric. Лидерами по покупке стали Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq 5 и Nissan Leaf.
Всего было добавлено 208 предложений с моделями электрических автомобилей от салонов. Что касается продажи, то произошло 185 фактов покупок. В 2021 году добавлено 143 новых предложения электрокаров и состоялось 176 продаж.
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Относительно гибридных авто, однозначный лидер Volvo XC 90. Количество предложений превысило 300, а продаж — 265. В 2021 году более 600 предложений и 800 продаж.
Если говорить о других типах топлива, то лидеры по предложениям и продажам — бензиновые автомобили. Всего было добавлено более 4250 предложений о продаже новых бензиновых автомобилей и 1580 дизельных автомобилей. В 2021 году ситуация была следующей: более 6270 предложений бензиновых автомобилей и 3450 предложений автомобилей с дизельным топливом. Стоит добавить, что новые авто на газе на AUTO.RIA не зафиксированы.
Что касается цен на новенькие автомобили, то по состоянию на сентябрь цены достигли наивысшего показателя, средняя стоимость — 1 217 000 грн, что по сравнению с 2021 годом на 60% больше. Рост достаточно прогнозируемый, поскольку полностью зависит от курса валют.
В итоге стоит отметить, что электрокары в этом году имели значительно большую популярность, чем в прошлом году. Спрос на новые автомобили растет и порой превышает предложение. В целом украинцы продолжают интересоваться, продавать и покупать транспорт. Количество и предложений, и продаж имеет тенденцию к росту.
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