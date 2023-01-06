Можно ли ламинировать документы: ответ юристов — Finance.ua

Можно ли ламинировать документы: ответ юристов Сегодня 07:18 — Личные финансы

Можно ли ламинировать документы: ответ юристов

В условиях войны вопрос восстановления документов встает особенно остро, потому что занимает немало времени. В свою очередь, украинцы все чаще интересуются возможностями защиты документов от внешних воздействий. Юристы рассказали , можно ли ламинировать документы.

В законодательстве Украины отсутствует прямой запрет ламинировать документы. Вместе с тем многие услуги и процедуры требуют предъявления именно оригиналов документов.

Что такое ламинирование? При ламинировании осуществляется нанесение на документ прозрачной пленки. Соответственно — идентификация подлинности печатей и подписей затрудняется или становится невозможной. Следовательно, отказ в принятии заламинированного документа вполне обоснован.

При этом это не касается документов, изначально изготовленных из полимерного материала (поликарбоната), в частности таких:

паспорт гражданина Украины в форме ID-карты;

удостоверение водителя;



международное водительское удостоверение;



пенсионное удостоверение и т.п.



Ламинирование документов также помешает в случае необходимости апостилирования документов.

Итак, как бы ни хотелось сохранить документы в аккуратном и презентабельном состоянии, Юридический справочник для ВПЛ не рекомендует их ламинировать.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.