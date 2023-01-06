Можно ли ламинировать документы: ответ юристов — Finance.ua

Можно ли ламинировать документы: ответ юристов
В условиях войны вопрос восстановления документов встает особенно остро, потому что занимает немало времени. В свою очередь, украинцы все чаще интересуются возможностями защиты документов от внешних воздействий. Юристы рассказали, можно ли ламинировать документы.
В законодательстве Украины отсутствует прямой запрет ламинировать документы. Вместе с тем многие услуги и процедуры требуют предъявления именно оригиналов документов.
Что такое ламинирование? При ламинировании осуществляется нанесение на документ прозрачной пленки. Соответственно — идентификация подлинности печатей и подписей затрудняется или становится невозможной. Следовательно, отказ в принятии заламинированного документа вполне обоснован.
При этом это не касается документов, изначально изготовленных из полимерного материала (поликарбоната), в частности таких:
- паспорт гражданина Украины в форме ID-карты;
- удостоверение водителя;
- международное водительское удостоверение;
- пенсионное удостоверение и т.п.
Ламинирование документов также помешает в случае необходимости апостилирования документов.
Итак, как бы ни хотелось сохранить документы в аккуратном и презентабельном состоянии, Юридический справочник для ВПЛ не рекомендует их ламинировать.
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