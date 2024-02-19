Может заряжаться при движении: электромобиль Chrysler представил электромобиль Halcyon — Finance.ua

Может заряжаться при движении: электромобиль Chrysler представил электромобиль Halcyon Сегодня 03:06 — Технологии&Авто

Может заряжаться при движении: электромобиль Chrysler представил электромобиль Halcyon, Фото: autogeek

Американский автопроизводитель представил электромобиль Chrysler Halcyon. Новинка базируется на платформе STLA Large, которая ляжет в основу восьми новых электромобилей к 2026 году, включая будущие электромобили Chrysler.

Вместо традиционных боковых зеркал Halcyon оснащены тонкими камерами, повышающими аэродинамическую эффективность. Дверь, пожалуй, является самой большой достопримечательностью авто. В то время как передняя дверь открывается традиционно, задняя дверь на задних петлях придает изысканный внешний вид.

Фото: autogeek

Интересно, что Halcyon — хэтчбек. Автомобиль оснастили 22-дюймовыми колесными дисками и резиной Pirelli 255/35.

Chrysler встроил технологию индуктивной зарядки в ходовую часть, позволяющую Halcyon общаться с датчиками под дорогой. Теоретически, электромобиль может заряжаться без проводов с помощью этой технологии Dynamic Wireless Power Transfer в движении.

Концепция также предусматривает использование аккумуляторов следующего поколения, в частности передовые 800-вольтовые литиево-серные батареи Lyten, которые не используют марганец, кобальт или никель и, как следствие, их углеродный след на 60% ниже, чем у современных аккумуляторов.

Фото: autogeek

Концепция также почти полностью автономна с возможностями автономного управления четвертого уровня. Если вам не хочется самостоятельно управлять автомобилем, Halcyon с удовольствием возьмет на себя вождение. В режиме автономного вождения руль и педали убираются, а стеклянный навес и лобовое стекло можно сделать непрозрачным для приватности.

Существует даже режим наблюдения за звездами, когда сиденья откидываются назад, а информация о звездах и разных созвездиях проектируется на лобовое стекло с дополненной реальностью. В Halcyon есть несколько режимов, таких как Welcome/Entry и Pre-Drive.

Первое позволяет пользователям разблокировать транспортное средство с помощью биометрии лица и завести автомобиль без ключа. Пневмоподвеска опускает автомобиль, поэтому водителю и пассажирам легче садиться. Последний использует звук, вибрацию и окружающий свет для создания уютного настроения в салоне. К сожалению, в компании ничего не сообщили о силовой установке новинки.

Autogeek По материалам:

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