Может ли родственник без нотариального поручения перевести пенсионную выплату на карточный счет — Finance.ua

Пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты своей пенсии — путем зачисления на счет в банке или через АО «Укрпочта».
Для изменения способа выплаты с почты на банк необходимо открыть банковский счет и подать соответствующее заявление в сервисный центр Пенсионного фонда (где вы находитесь территориально).
Заявление можно подать лично или через уполномоченный банк.
Такой порядок предусмотрен законодательством в целях защиты прав пенсионера.
Также напомним, по итогам февраля в Украине зафиксировали перевыполнение бюджетных поступлений.
Пенсии платят своевременно и в полном объеме, несмотря на военное положение. Провели индексацию пенсий. По состоянию на 17 марта 2022 года банки зачислили средства на счета 99,99% получателей. А Укрпочта доставила уже 73,72% профинансированной суммы.
Справка Finance.ua:
Может ли пенсионер получать выплату за границей, если уехал на постоянное жительство?