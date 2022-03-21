Может ли родственник без нотариального поручения перевести пенсионную выплату на карточный счет — Finance.ua

Может ли родственник без нотариального поручения перевести пенсионную выплату на карточный счет

Сегодня 08:34 — Личные финансы

Перевод пенсионных выплат на карточный счет родственниками без нотариального поручения. Возможен ли? На такой вопрос ответили в Пенсионном курьере. Ответ: нет, не возможен.

Пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты своей пенсии — путем зачисления на счет в банке или через АО «Укрпочта».

Для изменения способа выплаты с почты на банк необходимо открыть банковский счет и подать соответствующее заявление в сервисный центр Пенсионного фонда (где вы находитесь территориально).

Заявление можно подать лично или через уполномоченный банк.

Такой порядок предусмотрен законодательством в целях защиты прав пенсионера.

Также напомним, по итогам февраля в Украине зафиксировали перевыполнение бюджетных поступлений.

Пенсии платят своевременно и в полном объеме, несмотря на военное положение. Провели индексацию пенсий. По состоянию на 17 марта 2022 года банки зачислили средства на счета 99,99% получателей. А Укрпочта доставила уже 73,72% профинансированной суммы.

Справка Finance.ua:

Может ли пенсионер получать выплату за границей, если уехал на постоянное жительство?

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