Может ли родственник без нотариального поручения перевести пенсионную выплату на карточный счет — Finance.ua
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Может ли родственник без нотариального поручения перевести пенсионную выплату на карточный счет

Сегодня 08:34Личные финансы
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Может ли родственник без нотариального поручения перевести пенсионную выплату на карточный счет
Перевод пенсионных выплат на карточный счет родственниками без нотариального поручения. Возможен ли? На такой вопрос ответили в Пенсионном курьере. Ответ: нет, не возможен.
Пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты своей пенсии — путем зачисления на счет в банке или через АО «Укрпочта».
Для изменения способа выплаты с почты на банк необходимо открыть банковский счет и подать соответствующее заявление в сервисный центр Пенсионного фонда (где вы находитесь территориально).
Заявление можно подать лично или через уполномоченный банк.
Такой порядок предусмотрен законодательством в целях защиты прав пенсионера.
Также напомним, по итогам февраля в Украине зафиксировали перевыполнение бюджетных поступлений.
Пенсии платят своевременно и в полном объеме, несмотря на военное положение. Провели индексацию пенсий. По состоянию на 17 марта 2022 года банки зачислили средства на счета 99,99% получателей. А Укрпочта доставила уже 73,72% профинансированной суммы.

Справка Finance.ua:

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По материалам: Finance.UA
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