Может ли мобилизованный ФЛП продолжать вести предпринимательскую деятельность и какие здесь есть риски — Finance.ua

Может ли мобилизованный ФЛП продолжать вести предпринимательскую деятельность и какие здесь есть риски Сегодня 20:28 — Личные финансы

Мобилизованный ФЛП может заниматься предпринимательской деятельностью. Однако здесь существуют противоречия в нормах действующего законодательства, и до конца этот вопрос, к сожалению, не урегулирован.

И, опять же, к сожалению, породит много споров и, как отмечает Украинский хельсинский союз по правам человека, может привести к злоупотреблению контролирующими органами и выборочного привлечения к административной ответственности.

Дело в том, что, как отмечалось, ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» не запрещает вести предпринимательскую деятельность.

Однако в ЗУ « О предотвращении коррупции » содержится норма, согласно которой субъектами, на которые распространяется действие этого закона, являются «военные должностные лица Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и других образованных в соответствии с законами военных формирований, кроме военнослужащих срочной военной службы, курсантов высших военных учебных заведений, учащихся высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, курсантов факультетов, кафедр и отделений военной подготовки, личный состав штатных военно-врачебных комиссий» (подпункт «г» пункта 1 части 1 статьи 3 указанного закона).

То есть вышеперечисленным категориям запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, в частности предпринимательской.

В то же время в соответствии с частью 12 статьи 6 Закона Украины « О воинской обязанности и военной службе » «военные должностные лица — это военнослужащие, которые занимают штатные должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей или которые специально уполномочены на выполнение таких обязанностей согласно законодательству.

Однако данная норма слишком размыта, а действующее законодательство не устанавливает исключительный перечень военных должностей, разрешающих или запрещающих заниматься предпринимательской деятельностью. Также не установлены критерии, по которым можно определить эти должности.

То есть такая неопределенность несет в себе риски неоднозначности трактовки права заниматься предпринимательской деятельностью мобилизованными физическими лицами-предпринимателями.

Несмотря на то, что за такое правонарушение предусмотрена только административная ответственность (штраф от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 5100−8500 гривен с конфискацией полученного дохода от предпринимательской деятельности или вознаграждения от работы по совместительству), произвольность трактовки самого правонарушения не вдохновляет.

Однако все же следует признать: несмотря на это, большинство вопросов, возникающих у мобилизованных предпринимателей и самозанятых лиц, законодатель все же постарался урегулировать. Надеемся, что в процессе практики будут урегулированы и спорные моменты.

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