Может ли быть слишком много международных резервов в условиях войны — Finance.ua

Может ли быть слишком много международных резервов в условиях войны Сегодня 19:22 — Казна и Политика

Может ли быть слишком много международных резервов в условиях войны

Международные резервы — это «подушка безопасности» для макрофинансовой устойчивости страны. Благодаря международной финансовой помощи, у Украины на данный момент достаточный уровень резервов, если смотреть на традиционные метрики.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Для чего центральные банки накапливают международные резервы:

чтобы защитить экономику от внешних шоков в условиях финансовых кризисов, колебаний цен на мировых товарных рынках;

удерживать стабильность на валютном рынке, что особенно важно для стран с открытой экономикой;

обеспечивать валютную ликвидность банковской системы в случае кризисной ситуации;

повышать доверие инвесторов к экономической стабильности страны, что, как правило, способствует снижению стоимости привлечений на международных рынках капитала.

Уровень международных резервов в Украине

По состоянию на конец июня резервы превышали 100% минимально необходимый уровень по композитному критерию МВФ (адекватным считается показатель в пределах 100−150%). Но значит ли это, что у НБУ слишком много резервов и может смело смягчать монетарную политику без рисков для макрофинансовой стабильности?

Как объяснили в НБУ — нет, ведь в условиях войн важность такого буфера как достаточные международные резервы трудно переоценить.

Экономика во время войны сталкивается с риском рецессии и внезапного оттока капитала, в то же время вероятность внезапных шоков, преимущественно негативных, существенно возрастает.

Источники притока валюты в страну существенно сужаются, одновременно высокая неопределенность приводит к ухудшению девальвационных ожиданий экономических агентов.

В таких условиях, в основном, от реакции и действий центробанка зависит, удастся ли минимизировать негативные эффекты, остановить дестабилизацию финансовой системы и экономики, заякорить поведение и ожидания экономических агентов и внешних партнеров.

Скорость реакции во многом зависит от достаточности международных резервов.

«Итак, в условиях высокой неопределенности и шоковых условий функционирования экономики, вызванных войной, „лишних“ резервов не бывает. Тем более, что объемы международной помощи согласно прогнозу НБУ будут постепенно сокращаться, а часть этих поступлений еще не подтверждена», — объяснили в Нацбанке.

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