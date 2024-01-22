Может ли банк заблокировать карту и потребовать объяснения происхождения денег — Finance.ua

Может ли банк заблокировать карту и потребовать объяснения происхождения денег
Требование уточнить у каждого клиента объем финансовых операций, которые он планирует проводить в банке в течение месяца (с указанием четкого предела максимальной суммы операций) содержится в Постановлении НБУ № 110 от 05.09.2023 года. Этим постановлением вносятся изменения в Положение об проведении банками финансового мониторинга (далее — Постановление о финмониторинге).
Банки таким образом ведут борьбу с теневым рынком, незаконным предпринимательством и уклонением от налогообложения.
Требование уточнить максимальный месячный оборот по счетам клиента было направлено в банки в сентябре 2023 года.
В конце декабря 2023 г. были внесены еще изменения в Положение о финмониторинге, касающиеся т.н. «политически значимых лиц» (PEP) и по итогам всех изменений Национальный банк пожелал увидеть актуальную информацию.
Может ли банк заблокировать карту и потребовать объяснить происхождение денег?
Очень часто так и происходит.
Дело в том, что в Приложении 14 к Положению о финмониторинге, которое так и называется «Порядок замораживания и размораживания активов», говорится, что «банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента (лица), заморозить активы, связанные с терроризмом и их финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием (далее — активы террористов)».
Понятно, что вас никто не будет объявлять террористом. Просто в банке прекрасно понимают, что если просто требовать у клиента список подтверждающих документов, то ждать его придется гораздо дольше, если клиент продолжит свободно пользоваться своими средствами.
При блокировании средств на счетах клиент будет просто вынужден поторопиться с предоставлением необходимых документов.
Стоит отметить, что при блокировании («замораживании» — авт.) клиентских средств на счетах банк продолжает пользоваться ими абсолютно бесплатно, что создает для банка соблазн применить эту норму без крайней необходимости. В случае, если это произойдет, клиент может обратиться за защитой своих прав в суд и подать к банку иск об упущенной выгоде.
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