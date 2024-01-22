Может ли банк заблокировать карту и потребовать объяснения происхождения денег — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Может ли банк заблокировать карту и потребовать объяснения происхождения денег

Личные финансы
141
Может ли банк заблокировать карту и потребовать объяснения происхождения денег
Может ли банк заблокировать карту и потребовать объяснения происхождения денег
Требование уточнить у каждого клиента объем финансовых операций, которые он планирует проводить в банке в течение месяца (с указанием четкого предела максимальной суммы операций) содержится в Постановлении НБУ № 110 от 05.09.2023 года. Этим постановлением вносятся изменения в Положение об проведении банками финансового мониторинга (далее — Постановление о финмониторинге).
Банки таким образом ведут борьбу с теневым рынком, незаконным предпринимательством и уклонением от налогообложения.
Требование уточнить максимальный месячный оборот по счетам клиента было направлено в банки в сентябре 2023 года.
В конце декабря 2023 г. были внесены еще изменения в Положение о финмониторинге, касающиеся т.н. «политически значимых лиц» (PEP) и по итогам всех изменений Национальный банк пожелал увидеть актуальную информацию.
Может ли банк заблокировать карту и потребовать объяснить происхождение денег?
Очень часто так и происходит.
Дело в том, что в Приложении 14 к Положению о финмониторинге, которое так и называется «Порядок замораживания и размораживания активов», говорится, что «банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента (лица), заморозить активы, связанные с терроризмом и их финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием (далее — активы террористов)».
Понятно, что вас никто не будет объявлять террористом. Просто в банке прекрасно понимают, что если просто требовать у клиента список подтверждающих документов, то ждать его придется гораздо дольше, если клиент продолжит свободно пользоваться своими средствами.
При блокировании средств на счетах клиент будет просто вынужден поторопиться с предоставлением необходимых документов.
Стоит отметить, что при блокировании («замораживании» — авт.) клиентских средств на счетах банк продолжает пользоваться ими абсолютно бесплатно, что создает для банка соблазн применить эту норму без крайней необходимости. В случае, если это произойдет, клиент может обратиться за защитой своих прав в суд и подать к банку иск об упущенной выгоде.
Читайте больше деталей в статье:

Банки особенно заинтересовались оборотом денег своих клиентов

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.