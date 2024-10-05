Motorola представила свой новый смартфон Moto G75 (фото) — Finance.ua
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Motorola представила свой новый смартфон Moto G75 (фото)

Технологии&Авто
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Motorola представила свой новый смартфон Moto G75 (фото)
Motorola представила свой новый смартфон Moto G75 (фото)
Motorola официально представила свой новый смартфон Moto G75. Кроме отличных технических характеристик, компания радует еще и обещанием пяти лет обновлений программного обеспечения и шести лет обновлений безопасности.
Об этом пишет GSMArena.
Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 3 и имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ UFS 2.2.
Motorola представила свой новый смартфон Moto G75 (фото)
Motorola Moto G75 имеет 6,78-дюймовый ЖК-дисплей FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1000 нит и защитой Gorilla Glass 5. На дисплее также есть центрированное отверстие для 16-мегапиксельной селфи-камеры, но поскольку это ЖК-дисплей, Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.
Сзади вы получите 50-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony-LYTIA 600. К нему прилагается 8-мегапиксельная сверхширокая камера.
Motorola представила свой новый смартфон Moto G75 (фото)
Moto G75 также оснащен функциями на основе искусственного интеллекта, включая Magic Editor, Magic Eraser и Photo Unblur. Здесь установлен аккумулятор 5000 мАч, который можно зарядить беспроводной зарядкой на 15 Вт или проводной на 30 Вт.
Другие преимущества Motorola Moto G75 включают в себя рейтинг IP68, сертификацию MIL-STD-810H, NFC, стереодинамики, Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Кроме того, у него есть порт USB-C и слот для карты microSD для расширения памяти до 1 ТБ.
Motorola представила свой новый смартфон Moto G75 (фото)
Motorola Moto G75 поставляется в цветах Charcoal Gray, Aqua Blue и Succulent Green. Первый имеет заднюю крышку с матовым покрытием, в то время как другие две имеют задние панели из веганской кожи. Цены стартуют от 300 евро.
По материалам:
Мета
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