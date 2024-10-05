Motorola представила свой новый смартфон Moto G75 (фото) — Finance.ua

Motorola представила свой новый смартфон Moto G75 (фото) Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Motorola представила свой новый смартфон Moto G75 (фото)

Motorola официально представила свой новый смартфон Moto G75. Кроме отличных технических характеристик, компания радует еще и обещанием пяти лет обновлений программного обеспечения и шести лет обновлений безопасности.

Об этом пишет GSMArena.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 3 и имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ UFS 2.2.

Motorola Moto G75 имеет 6,78-дюймовый ЖК-дисплей FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1000 нит и защитой Gorilla Glass 5. На дисплее также есть центрированное отверстие для 16-мегапиксельной селфи-камеры, но поскольку это ЖК-дисплей, Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

Сзади вы получите 50-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony-LYTIA 600. К нему прилагается 8-мегапиксельная сверхширокая камера.

Moto G75 также оснащен функциями на основе искусственного интеллекта, включая Magic Editor, Magic Eraser и Photo Unblur. Здесь установлен аккумулятор 5000 мАч, который можно зарядить беспроводной зарядкой на 15 Вт или проводной на 30 Вт.

Другие преимущества Motorola Moto G75 включают в себя рейтинг IP68, сертификацию MIL-STD-810H, NFC, стереодинамики, Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Кроме того, у него есть порт USB-C и слот для карты microSD для расширения памяти до 1 ТБ.

Motorola Moto G75 поставляется в цветах Charcoal Gray, Aqua Blue и Succulent Green. Первый имеет заднюю крышку с матовым покрытием, в то время как другие две имеют задние панели из веганской кожи. Цены стартуют от 300 евро.

Мета По материалам:

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