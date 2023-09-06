Motorola представила новый смартфон — Finance.ua

Motorola представила новый смартфон
Компания Motorola представила новый бюджетный смартфон Motorola Moto G54.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 16,5-сантиметровый IPS LCD дисплей с разрешением 1080×2400 точек и частотой обновления экрана в 240 Гц.
Внутри установлен процессор 6 нм Dimensity 7020 и батарея емкостью 5000 миллиампер в час.
Смартфон имеет 8 Гб операционной памяти и 128 Гб внутренней. Основная камера имеет 50 Мп. Толщина Motorola Moto G54 составляет 8,04 мм, а вес — 179,7 грамма.
Устройство доступно в трех цветах — синем, зеленом и пурпурном.
Стоимость одного экземпляра — около 140 евро.
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