Motorola представила компактный телефон Moto S50 — Finance.ua

Motorola представила компактный телефон Moto S50 09.09.2024, 00:28 — Фондовый рынок

Motorola представила компактный телефон Moto S50

Компания Motorola представила Moto S50 в Китае. Это компактный смартфон с новейшим чипсетом Dimensity 7-й серии и универсальной камерой, включающей телеобъектив. Предлагаем ознакомиться со спецификациями, возможностями и ценой устройства.

Moto S50 оснащен 6,36-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, поддержкой технологии LTPO и частотой обновления 120 Гц. Экран обеспечивает локальную пиковую яркость 3000 нит. Для дополнительной безопасности он оснащен подэкранным датчиком отпечатков пальцев.

Чипсет Dimensity 7300 обеспечивает работу устройства в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 для идеальной производительности. Аккумулятор емкостью 4310 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт позволяет зарядить телефон с 0 до 50 процентов всего за 13 минут. Кроме того, S50 также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

В состав камеры входит 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX896 с OIS, 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера GalaxyCore GC13A2, которая удваивается как макрообъектив, и 10-мегапиксельный телеобъектив Samsung S5K3K1 с 3-кратным оптическим зумом. На передней панели находится 32-мегапиксельная камера для качественных селфи.

Moto S50 поставляется с предустановленной ОС Android 14 на базе интерфейса Hello UI. Среди других функций — поддержка NFC, защита дисплея стеклом Gorilla Glass и защита от пыли и воды по стандарту IP68. Смартфон имеет размеры 154,1×71,2×8,1 мм и весит 170 граммов.

Moto S50 доступен в двух вариантах: версия 12 ГБ+256 ГБ стоит 2 199 юаней (~$310), а версия 12 ГБ+512 ГБ — 2 499 юаней (~$350). Его можно приобрести в таких оттенках как Persimmon Orange, Flora Blue и Latte. Это же устройство было выпущено на мировом рынке под брендом Motorola Edge 50 Neo.

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