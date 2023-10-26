Motorola показала концепцию гибкого смартфона-браслета (фото) — Finance.ua

Motorola показала концепцию гибкого смартфона-браслета (фото) Вчера 22:16 — Технологии&Авто

Motorola показала концепцию гибкого смартфона-браслета (фото), Фото: Engadget

Компания Motorola в рамках мероприятия Lenovo Tech World 23 продемонстрировала концепцию смартфона с гибким экраном, который можно прикрепить на руку, как часы.

Об этом пишет Engadget.

В прототипе был использован 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+.

Идея устройства состоит в том, что его можно использовать в качестве традиционного смартфона, согнуть пополам, чтобы поставить на стол, и даже частично свернуть, таким образом превратив его в нечто похожее на умный браслет.

Фото: Engadget

В 2016 году Lenovo, являющаяся материнской компанией Motorola, уже представляла публике схожий аппарат — смартфон CPlus, который также можно было свернуть на запястье. Гаджет с 4,6-дюймовым дисплеем и толстыми рамками так и не выпустили в продажу.

Сегодня кроме гибкого смартфона Motorola представила несколько концепций искусственного интеллекта, одна из которых способна создавать обои для смартфона, анализируя одежду пользователя.

Фото: Engadget

Также компания объявила, что разрабатывает MotoAI — персонального помощника для ПК и смартфонов, работающего на основе большой языковой модели (LLM) и может отвечать на вопросы, составлять черновики сообщений, планировать задания и т. д.

Діло По материалам:

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