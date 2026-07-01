Москва создает альтернативную систему экспорта газа из-за санкций Сегодня 06:14 — Энергетика

Общее количество судов «теневого» СПГ-флота россии составляет около 23 единиц.

россия начала формирование резервного «теневого флота» танкеров для перевозки сжиженного природного газа, чтобы подготовиться к новым санкциям Европейского Союза, которые вступят в силу с 1 января 2027 года.

Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.

Москва готовит альтернативную логистическую систему

По данным разведки, новые ограничения полностью закроют для российских судов доступ к европейским СПГ-терминалам. В этой связи Москва пытается создать альтернативную логистическую систему, чтобы сохранить нынешние объемы экспорта газа и поступления в государственный бюджет.

В СВР отметили, что россия использует анонимные структуры и сложные схемы собственности для приобретения старых танкеров-газовозов в разных странах мира.

За год приобрели более десяти газовозов

За последние пять месяцев российский рынок пополнился шестью такими судами. Кроме того, с февраля 2024 года по май 2025 года через подставные компании было приобретено еще семь аналогичных газовозов.

Также в первом квартале 2026 года россия выкупила у ближневосточного владельца четыре газовоза — ORION, KOSMOS, MERKURYY и LUCH. Все суда, возраст которых превышает 19 лет, уже используются для транспортировки российского сжиженного природного газа.

«Теневой» СПГ-флот насчитывает около 23 судов

По оценке разведки, общее количество судов «теневого» СПГ-флота россии составляет около 23 единиц.

«Использование изношенного, старого флота без надлежащего международного страхования и техосмотра позволяет России частично обходить ограничения. Однако эксперты отмечают, что такие действия существенно повышают экологические риски при транспортировке газа и увеличивают логистические расходы агрессора», — добавляют в СВР.

Слово і Діло По материалам:

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