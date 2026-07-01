Москва создает альтернативную систему экспорта газа из-за санкций

россия начала формирование резервного «теневого флота» танкеров для перевозки сжиженного природного газа, чтобы подготовиться к новым санкциям Европейского Союза, которые вступят в силу с 1 января 2027 года.
Москва готовит альтернативную логистическую систему
По данным разведки, новые ограничения полностью закроют для российских судов доступ к европейским СПГ-терминалам. В этой связи Москва пытается создать альтернативную логистическую систему, чтобы сохранить нынешние объемы экспорта газа и поступления в государственный бюджет.
В СВР отметили, что россия использует анонимные структуры и сложные схемы собственности для приобретения старых танкеров-газовозов в разных странах мира.
За год приобрели более десяти газовозов
За последние пять месяцев российский рынок пополнился шестью такими судами. Кроме того, с февраля 2024 года по май 2025 года через подставные компании было приобретено еще семь аналогичных газовозов.
Также в первом квартале 2026 года россия выкупила у ближневосточного владельца четыре газовоза — ORION, KOSMOS, MERKURYY и LUCH. Все суда, возраст которых превышает 19 лет, уже используются для транспортировки российского сжиженного природного газа.
«Теневой» СПГ-флот насчитывает около 23 судов
По оценке разведки, общее количество судов «теневого» СПГ-флота россии составляет около 23 единиц.
«Использование изношенного, старого флота без надлежащего международного страхования и техосмотра позволяет России частично обходить ограничения. Однако эксперты отмечают, что такие действия существенно повышают экологические риски при транспортировке газа и увеличивают логистические расходы агрессора», — добавляют в СВР.