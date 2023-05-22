москва скрывает четверть расходов бюджета, направляя их на полицию и войну — Finance.ua

москва скрывает четверть расходов бюджета, направляя их на полицию и войну Сегодня 08:34

москва скрывает четверть расходов бюджета, направляя их на полицию и войну

Секретные расходы российского бюджета составляют 26% и с начала года составили 3 трлн рублей (37,5 млрд долларов). К этим расходам относятся оборона и национальная безопасность, а после начала войны к ним, вероятно, добавились расходы на оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Bell

Как отмечает издание, в общей структуре расходов секретные статьи занимают первое место, потеснив все, что государство тратит на социальную политику.

При общих расходах на 16 мая почти 12 трлн рублей, по отдельным направлениям разбиты расходы только на 8,8 трлн рублей. Остальные 3,1 трлн рублей — и есть секретная часть.

Еще в конце марта на «секретные» статьи приходилась почти треть общих расходов бюджета, теперь эта доля снизилась до 26%. Но в абсолютных цифрах эти расходы по-прежнему остаются на первом месте.

За вычетом секретных расходов, с начала года больше всего российское государство потратило на социальную политику (к этой статье бюджета относятся, например, пенсии) — 2,9 трлн рублей.

Далее следует национальная экономика (инфраструктурные расходы) — 1,09 трлн рублей.

И незасекреченные расходы на национальную оборону — 804,2 млрд рублей.

Доля секретных расходов бюджета, как и в прошлые годы, составляет чуть больше четверти. А вот что изменилось:

Доля расходов на социальную политику с начала года составила 23,4% против 27,2% и 28,2% соответственно за те же периоды в прошлые два года.

С начала года заметно выросли расходы на национальную оборону, это видно как в абсолютных, так и в относительных значениях. К середине мая на «оборонку» потратили 804 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем к маю 2022 и 2021 годов. В относительных величинах расходы по этой статье составили 6,75%, что примерно на 2% больше, чем за тот же период прошлого и позапрошлого года.

Напомним, доходы российского бюджета резко сократились благодаря западным санкциям. По данным МЭА, в апреле налоговые поступления от нефтегазового сектора снизились на 64% в годовом исчислении.

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