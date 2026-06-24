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Московский НПЗ после поражения дронами вряд ли возобновит работу в этом году — Reuters

Энергетика
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Московский нефтеперерабатывающий завод не сможет возобновить работу как минимум в течение шести месяцев после атак украинских беспилотников.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Завод полностью остановил работу

Нефтеперерабатывающий завод, расположенный на южной окраине Москвы, является крупнейшим поставщиком горючего в области области. В июне его дважды атаковали украинские беспилотники, что заставило его полностью остановить работу.
«На ремонт понадобится минимум полгода», — отметил один из собеседников Reuters, комментируя повреждения Московского нефтеперерабатывающего завода.

Последствия ударов по российской нефтепереработке

В агентстве добавили, что украинские удары вывели из строя значительную часть российских нефтеперерабатывающих мощностей, что повлекло за собой дефицит нефтепродуктов, рост цен на горючее и длинные очереди на заправках.

Что известно об атаках на Московский НПЗ

Напомним, 18 июня украинские беспилотники поразили Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в результате чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар.
Несколькими днями ранее, 16 июня, украинские дроны также атаковали Московский НПЗ. Тогда в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, что вынудило предприятие временно остановить свою работу.
По материалам:
Економічна Правда
Нефтьроссия
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