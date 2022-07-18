Мощности майнинга Bitcoin упали на 27% из-за временного прекращения добычи криптовалюты — Finance.ua

Мощности майнинга Bitcoin упали на 27% из-за временного прекращения добычи криптовалюты Сегодня 02:31 — Финтех и Карты

Мощности майнинга Bitcoin упали на 27% из-за временного прекращения добычи криптовалюты

Стало известно, что мощности майнинга Bitcoin упали на 27% — все из-за временного прекращения добычи криптовалюты в Техасе, вызванного сильной жарой. В настоящее время хешрейт BTC сократился до 159,41 экзахеш в секунду (EH/s).

Несколько дней назад крупнейшие криптовалютные майнеры в штате Техас сообщили о временном прекращении добычи криптовалют из-за аномальной жары этим летом. Так, недавно температура в Далласе превысила 100°F (около 37°C). Среди майнеров, прекративших свою работу: Argo Blockchain PLC, Riot Blockchain, Core Scientific. Пока не известно, когда именно майнеры смогут возобновить добычу криптовалют.

Ранее в июне жители Корсиканы (округ Наварро, штат Техас) выступили с протестом из-за построения крупнейшего в мире объекта для майнинга Bitcoin, компанией Riot Blockchain. Новый объект будет на 30% больше, чем существующий майнинг-центр в Рокдейле. Протестующие обеспокоены количеством воды, которую предприятие будет использовать для охлаждения своего оборудования в то время, как округ часто сталкивается с засухами.

Кстати, на платформе для торговли криптовалютой Coinsmart можно быстро и легко покупать биткоины и другие цифровые валюты. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

noworries По материалам:

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