Мощная международная поддержка помогла украинскому энергосектору пройти сложную зиму — Галущенко Сегодня 12:33 — Энергетика

За время отопительного сезона 2022/2023, сопровождавшегося регулярными российскими атаками на объекты украинской энергетической инфраструктуры, Минэнерго провело сотни международных встреч для координации усилий со странами-партнерами по поддержке энергосектора.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время пресс-конференции об итогах отопительного сезона 2022/2023 года.

«Сегодня в мире огромная консолидация по поводу помощи украинской энергетике. Мы очень ценим эту поддержку и благодарим наших партнеров за помощь в виде оборудования, оснащения и взносов, которые позволяют закупать нужные материалы для скорейшего восстановления энергообъектов», — отметил он.

Глава Минэнерго отметил особую поддержку Украины еврокомиссаром по вопросам энергетики ЕС Кадри Симсон и министром энергетики США Дженнифер Гренгольм.

Герман Галущенко также рассказал, что при Минэнерго был создан Консультативный совет высокого уровня, в который входят министры энергетики стран-членов ЕС и министр США.

«После массированных обстрелов мы каждый раз собирали этот совет, где я информировал коллег о текущей ситуации и последствиях для энергосистемы. Мы координировались, где и как нам могут помочь другие страны для скорейшего восстановления пострадавших объектов», — рассказал он.

Министр также напомнил, что на постоянной основе работает Координационная группа G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины, созданная по инициативе американских партнеров.

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Герман Галущенко отметил, что эффективным механизмом привлечения международной помощи есть Фонд энергетической поддержки Украины, созданный при Секретариате Энергетического Сообщества. Им за счет донорских взносов финансируются закупки энергетического оборудования и материалов, направляемых энергетическим компаниям Украины для ремонта и восстановления поврежденной инфраструктуры. Всего в Фонд уже поступило более 154 млн евро. Странами-партнерами уже анонсированы и в ближайшее время ожидаются поступления в Фонд еще около 42 млн евро.

Кроме этого, с марта 2022 года при координации Министерства энергетики Украина получила от международных партнеров 542 груза гуманитарной помощи общим весом около 6,7 тысячи тонн. Оборудование было распределено по всем регионам страны между энергокомпаниями, объекты которых получили повреждения и разрушения.

Министр отметил и важную роль созданного в Польше энергетического хаба rescEU, который аккумулирует гуманитарную помощь со всей Европы и быстро передает ее в Украину.

«Эта экстренная и своевременная поддержка международных партнеров помогла нам пройти тяжелую зиму. В Украине также работает логистический хаб, из которого быстро и безопасно доставляется необходимое энергетическое оборудование в регионы», — отметил Герман Галущенко.

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