Мошенники потеряли интерес к оффлайну и мигрировали в интернет — Finance.ua

Мошенники потеряли интерес к оффлайну и мигрировали в интернет Сегодня 14:35 — Криминал

Мошенники потеряли интерес к оффлайну и мигрировали в интернет

Преступники подстраиваются под ускоренную цифровизацию банковского обслуживания и теряют интерес к мошенническим действиям с физической платежной инфраструктурой банков.

Об этом рассказали участники круглого стола «Финансовое онлайн-мошенничество и борьба с ним: от борьбы с социальной инженерией до использования технологий обеспечения защищенных платежей», проведенного «Финансовым клубом».

«Основной тренд — это фокус на интернет-трансакции. Понятно почему. 2022 год — это начало полномасштабного вторжения, когда очень многие граждане не имели фактически доступа к своим физическим отделениям обслуживающих банков. Сокращались или не работали некоторое время физические сети торговцев. Поэтому, основываясь на ковидном опыте и очень классно развитых дистанционных каналах, наши граждане платили онлайн. Однако и мошенничество соответственно сфокусировалось в большей степени именно там», — рассказала заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Василева.

В 2022 году объемы убытков от незаконных действий с банкоматами упали на 84% - с 29 грн до 5 грн на каждые 1 млн грн расходных операций с платежными картами. Сократились аналогичные убытки и по операциям в торговых сетях — на 61% - с 40 грн до 16 грн на каждые 1 млн грн оплат.

Средние суммы по таким мошенническим операциям также сократились: в банкоматах — с 3842 до 2878 грн (-25%), в торговых сетях — с 1086 до 732 грн (-33%).

В то же время суммы ущерба от незаконных действий в интернете выросли на 16% - со 114 грн до 133 грн на каждые 1 млн грн расходных операций с платежными картами. Средняя сумма успешных мошеннических операций в интернете выросла на 47% - с 1642 грн до 2408 грн.

«По средним суммам можно посмотреть, что общее увеличение сумм произошло за счет потерь в сети интернет, тогда как по банкоматной сети — снижение, торговой сети — снижение. Фокус максимально на онлайн-платежах, и, соответственно, все наши меры по повышению финансовой осведомленности населения должны фокусироваться именно на этом сегменте», — уверена Ольга Василева.

и т. д. », — говорит член правления Банкиры говорят, что до 85−90% мошенничества происходит уже в интернете. «Проявления кибермошенничества стали более разнообразными. Большая часть идет через интернет. По нашей статистике, только 10−15% фиксируем через физические устройства — банкоматы, POS-терминалы», — говорит член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

«Где-то 90% потерь — это CNP-операции, то есть трансакции без присутствия карты. Вспомним, как все развивалось 10 лет назад: основные мошеннические операции были в виде накладок на банкоматы, каких-то устройств, чтобы купюры якобы выдавались или не выдавались в банкомате. То есть был совсем другой, физический уровень мошенничества», — рассказал заместитель председателя правления, ответственный за розничный бизнес Ощадбанка Антон Тютюн.

К 2023 году все поменялось. «В связи с тем, что у нас уже цифровой мир, все это мигрировало в интернет. И сейчас с этим достаточно сложно бороться. Есть мошенники и есть люди, которые им противодействуют — правоохранительные органы, банки, ассоциации, платежные системы, регулятор. И это постоянная такая гонка наперегонки, кто кого перегонит. На определенных этапах добро немного проигрывает, но мы догоняем это», — отметил Антон Тютюн.

«Мы видим большой прогресс в этих вопросах. СНБО запустил проект по противодействию кибермошенничеству в финансовом секторе. Когда пользователь пытается зайти на потенциально опасный сайт, его перенаправляют на страницу с предупреждением о мошенничестве. И уже было 120 тысяч уникальных переходов, то есть минус 120 тысяч потенциальных мошеннических действий. Такие действия будут системно исключать возможность появления новых видов мошенничества в социальной инженерии», — считает Антон Тютюн.

Фінансовий клуб По материалам:

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