Мошенники «обещают» 7 тысяч гривен каждому украинцу — Finance.ua

Мошенники «обещают» 7 тысяч гривен каждому украинцу Сегодня 10:14 — Криминал

от 7 000 гривен» из якобы конфискованных активов рф. Центр противодействия дезинформации предостерегает , что через ряд фейковых Facebook-сообществ мошенники распространяют информацию о том, что «каждый украинец может получить

В частности, сообщество Info Plus распространило рекламное сообщение с текстом "подписан Закон, позволяющий всем украинцам получить компенсацию из конфискованных активов России. Для получения выплаты необходимо пройти по ссылке.

Указанная ссылка ведет на сайт «Единый Компенсационный Центр», на котором для получения выплаты необходимо «пройти процедуры оформления». В частности, среди таких «процедур» есть и необходимость указания данных банковской карты для «уплаты комиссионного сбора», который мошенники обещают вернуть через сутки.

Предостерегаем: в Украине не существует ни одного закона или иного нормативного акта, который позволяет украинцам получить компенсацию из российских конфискованных активов.

Будьте осторожны, не доверяйте анонимным источникам, требующим персональных данных или банковских реквизитов, указывают в сообщении.

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