Мошенник под видом предоставления услуг по трудоустройству завладел более 800 000 гривен (сайты) — Finance.ua

Мошенник под видом предоставления услуг по трудоустройству завладел более 800 000 гривен (сайты) Сегодня 15:32 — Криминал

Мошенник под видом предоставления услуг по трудоустройству завладел более 800 000 гривен (сайты)

Киевские следователи объявили подозрение мошеннику, который под видом предоставления услуг по трудоустройству завладел более 800 000 гривен.

Об этом пишет полиция Киева.

Следователи Голосеевского управления полиции при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры совместно с управлением противодействия киберпреступлениям в городе Киеве Департамента киберполиции Национальной полиции Украины при помощи аналитиков сектора криминального анализа территориального подразделения разоблачили в мошенничестве 26-летнего мужчину, который под предлогом помощи в трудоустройстве обманывал граждан по всей Украине, которые перечислили средства, а предложение по работе так и не получили.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян, организатор схемы регистрировал юридических лиц на подставных людей, затем создавал собственные веб-сайты https://workhub2018.com.ua/ https://e-work.com.ua/ и координировал «работу» других участников мошеннической схемы:

«Действуя согласно ранее разработанному преступному плану, злоумышленник подыскал для прикрытия своей незаконной деятельности общество с ограниченной ответственностью, одним из видов хозяйственной деятельности которого имитировалось предоставление услуг по работе за рубежом. Далее он подобрал менеджеров по работе с клиентами. Заказчики находили объявления на веб-сайтах и вносили подписку в сумме от 8 до 18 тыс. гривен с человека. „Сотрудники“ компании уверяли клиентов об обязательности выполнения условий трудоустройства со стороны компании, высылали договор несуществующих сделок о согласовании условий для ознакомления и подписания. Общая сумма, перечисленная мужчине на несколько его компаний, составляет более 880 тысяч гривен. Следствием собраны доказательства о совершении преступлений в отношении 67 потерпевших. Однако, по оперативным данным, количество обманутых граждан может достигать сотни человек, а сумма причиненного ущерба — нескольких миллионов гривен».

Полицейские провели ряд обысков по местам проживания и работы организатора и его сообщников. Изъято более 40 тысяч долларов США и 350 тысяч гривен наличными, два элитных автомобиля, украшения с бриллиантами, мобильные телефоны, ноутбуки, полученные преступным путем, и банковские карты и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц.

«Фигуранта полицейские задержали. Им оказался уроженец Запорожской области, 1996 года рождения, проживавший в Киевской области», — добавил Араик Кочкадамян.

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