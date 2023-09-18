Мошенничество в интернете: как уберечься? — Finance.ua

Мошенничество в интернете: как уберечься? Сегодня 10:20 — Личные финансы

Мошенничество в интернете: как уберечься?

86% от общего количества случаев платежного мошенничества за 2022 год произошло в сети Интернет. Мошенники создают сайты, похожие на веб-ресурсы известных магазинов, банков, государственных учреждений, взламывают аккаунты граждан.

Проверяйте сайты, не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных сайтах

Прежде чем ввести в какую-либо форму данные своей платежной карты или пароли к интернет-банкингу, проверьте адрес необходимого ресурса, так как любые отличия могут свидетельствовать о том, что вы оказались на фишинговом сайте.

Если необходимо перейти на сайт организации, адрес которого вы получили в ссылке, введите в поисковике название необходимого сайта и только тогда переходите на веб-ресурс.

Обращайте внимание на протокол сайта

http — это ненадежный протокол, следовательно, сайтом пользоваться нельзя;

https — нужно продолжить проверку сайта.

Также рекомендуется дополнительно проверять ссылки сомнительных сайтов:

на сайте Киберполиции в разделе «Стоп фрауд»;

через сервис CheckMyLink.

ВАЖНО! Схема мошенничества может быть совершенно новой или хорошо скрытой. Поэтому, кроме проверки на сайте Киберполиции в разделе « Схема мошенничества может быть совершенно новой или хорошо скрытой. Поэтому, кроме проверки на сайте Киберполиции в разделе « Стоп фрауд » и сервисе CheckMyLink , проводите также собственную проверку.

Мошенники от имени друзей просят о денежной помощи в социальных сетях

Мошенники взламывают учетные записи в социальных сетях и мессенджерах. Для этого распространяют фишинговые ссылки, например, как предложения поучаствовать в голосовании и т. д. Перейдя по ссылкам, граждане вводят логины и пароли от своих аккаунтов в социальных сетях/мессенджерах, которые автоматически становятся известны мошенникам.

Далее мошенники от имени владельца аккаунта рассылают подписчикам одинаковые сообщения с просьбой одолжить деньги и указывают номера своих карт и таким образом присваивают средства лиц, которые соглашаются их одолжить. Также могут делать публикации в социальных сетях от имени владельца страницы, где просить о денежной помощи в связи с разными сложными жизненными ситуациями.

Как избежать подобного мошенничества?

Спросите у друга то, что знает только он и вы. Такой вопрос сразу разоблачит мошенника.

Защитите свои страницы в социальных сетях от мошенников.

1. Создайте сложные пароли. Сложный пароль может содержать:

8 и более символов;

прописные и строчные буквы;

цифры и знаки/символы.

2. Создайте разные пароли для электронной почты, мессенджеров, социальных сетей и интернет-банкинга.

3. Установите двухфакторную аутентификацию — когда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, нужно ввести код подтверждения, который приходит на смартфон, электронный ящик или в соответствующее приложение, такую ​​функцию ищите в настройках.

Мошенники от имени государства, международных организаций и благотворительных фондов предлагают денежные выплаты

Мошенники распространяют сообщения по разным информационным каналам — в социальных сетях и мессенджерах — о возможности получения денежной помощи, в частности от государства, различных международных организаций и благотворительных фондов. В рассылках мошенники предлагают перейти по ссылкам, направляемым на мошеннические сайты-приманки, похожие на настоящие сайты государственных органов, международных организаций, благотворительных фондов. На таких сайтах размещены ссылки на фишинговые ресурсы, стилизованные под страницы известных украинских банков, где необходимо авторизироваться и ввести мобильный номер телефона, пин-код, пароль к интернет-банкингу, смс-код от банка. Когда граждане вводят все данные, они автоматически становятся известны мошенникам.

Чтобы не попасть на крючок мошенников, получайте информацию только из официальных источников. Если оформляли пособие, ожидайте уведомления о начислении в приложении вашего банка или на портале или в приложении Дія.

Помните, если кто-то вам предлагает получить денежную помощь через чат-бот — это мошенническая схема, если для получения пособия нужно уплатить государственную пошлину — это также мошенническая схема.

Если вы увидели информацию в интернете о денежных выплатах, проверьте эту информацию на официальном сайте или позвоните на официальный номер телефона соответствующего учреждения.

Случайно сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли?

Немедленно заблокируйте карту. Если вы случайно сообщили мошеннику пароль к интернет-банкингу, немедленно заблокируйте карты, счета и доступ к интернет-банкингу. (Звоните на «горячую линию» банка, указанную на обороте карты или через интернет-банкинг).

Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте Киберполиции

Больше информации о правилах платежной безопасности — на сайте #ШахрайГудбай

Данная публикация подготовлена ​​Национальным банком Украины. Ее распространение осуществлено при поддержке Проекта USAID «Реформирование финансового сектора». Взгляды, представленные в настоящей публикации, не обязательно отражают взгляды USAID или Правительства США.

НБУ По материалам:

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