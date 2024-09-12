Мошенничество с QR-кодами: как не стать жертвой — Finance.ua

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Мошенничество с QR-кодами: как не стать жертвой

Личные финансы
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Мошенничество с QR-кодами: как не стать жертвой
Мошенничество с QR-кодами: как не стать жертвой
Узор из черно-белых фигур китайской настольной игры Го вдохновил японского инженера Масахиро Хара в 1994 году на создание дизайна QR-кодов. Как и в Го, где каждый ход может изменить течение игры, каждый QR-код может скрывать опасность.
Специалисты ассоциации ЕМА поделились важной информацией о том, как простая картинка может стать ловушкой.

Что может сделать вредоносный QR-код:

  • Забросить на фейковый сайт или начать загрузку вредоносного файла.
  • Добавить контакт в телефонную книгу.
  • Самостоятельно позвонить или отправить SMS, не спросив разрешения.
  • Передать ваше местонахождение посторонним программам — чем не шпион?
  • Отправить письмо, создать событие в календаре или подписать на сомнительные аккаунты в соцсетях.
  • Подключить к опасной Wi-Fi сети — и прощай приватность.

Как себя уберечь

Если не хотите вместо бесплатной пиццы оказаться в беде, эксперты ЕМА советуют соблюдать пять правил безопасности при сканировании QR-кодов.
  1. Осторожно с местоположением QR-кода: если это объявление на улице или в сомнительном заведении, лучше не рисковать.
  2. Проверьте оригинальность: перед сканированием рекламных плакатов или вывесок убедитесь, что изображение не заклеено фальшивым QR-кодом.
  3. Обратите внимание на ссылку, которая отображается при сканировании QR-кода:
     — Доменное имя должно соответствовать названию бренда или компании.
     — Ссылка должна начинаться с «https».
     — Контент на сайте должен совпадать с тем, который на листовке или плакате.
     — Избегайте сокращенных ссылок, — в случае с QR-кодами для использования сервисов сокращения ссылок нет весомых легальных причин. В таком случае лучше найти сайт через поиск, а приложение — в официальном магазине.
  4. Сканируйте безопасно: используйте QR-сканеры, проверяющие ссылки, встроенные в QR-коды, на наличие фишинговых или вредоносных сайтов.
  5. Не выкладывайте фотографии билетов и документов с QR-кодами.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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