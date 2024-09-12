Мошенничество с QR-кодами: как не стать жертвой — Finance.ua

Мошенничество с QR-кодами: как не стать жертвой Сегодня 18:36 — Личные финансы

Мошенничество с QR-кодами: как не стать жертвой

Узор из черно-белых фигур китайской настольной игры Го вдохновил японского инженера Масахиро Хара в 1994 году на создание дизайна QR-кодов. Как и в Го, где каждый ход может изменить течение игры, каждый QR-код может скрывать опасность.

Специалисты ассоциации ЕМА поделились важной информацией о том, как простая картинка может стать ловушкой.

Что может сделать вредоносный QR-код:

Забросить на фейковый сайт или начать загрузку вредоносного файла.

Добавить контакт в телефонную книгу.

Самостоятельно позвонить или отправить SMS, не спросив разрешения.

Передать ваше местонахождение посторонним программам — чем не шпион?

Отправить письмо, создать событие в календаре или подписать на сомнительные аккаунты в соцсетях.

Подключить к опасной Wi-Fi сети — и прощай приватность.

Как себя уберечь

Если не хотите вместо бесплатной пиццы оказаться в беде, эксперты ЕМА советуют соблюдать пять правил безопасности при сканировании QR-кодов.

Осторожно с местоположением QR-кода: если это объявление на улице или в сомнительном заведении, лучше не рисковать. Проверьте оригинальность: перед сканированием рекламных плакатов или вывесок убедитесь, что изображение не заклеено фальшивым QR-кодом. Обратите внимание на ссылку, которая отображается при сканировании QR-кода:

— Доменное имя должно соответствовать названию бренда или компании.

— Ссылка должна начинаться с «https».

— Контент на сайте должен совпадать с тем, который на листовке или плакате.

— Избегайте сокращенных ссылок, — в случае с QR-кодами для использования сервисов сокращения ссылок нет весомых легальных причин. В таком случае лучше найти сайт через поиск, а приложение — в официальном магазине. Сканируйте безопасно: используйте QR-сканеры, проверяющие ссылки, встроенные в QR-коды, на наличие фишинговых или вредоносных сайтов. Не выкладывайте фотографии билетов и документов с QR-кодами.

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