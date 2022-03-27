Мосбиржа с понедельника возобновит торги всеми российскими акциями — Finance.ua

Мосбиржа с понедельника возобновит торги всеми российскими акциями

Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Мосбиржа с понедельника возобновит торги всеми российскими акциями, Getty Images

28 марта к торгам на Московской бирже будут допущены корпоративные, региональные и муниципальные облигации. При этом сохраняется запрет на краткую продажу таких бумаг.

Об этом сообщает Центробанк агрессора.

Также на бирже будут доступны все русские акции, а также иностранных компаний. Ранее на мосбирже торги проходили всего 33 ценными бумагами.

Напомним, московская биржа, крупнейшая фондовая биржа россии, закрылась 25 февраля, на следующий день после начала полномасштабного вторжения. Биржа возобновила работу только 24 марта, после месяца простоя.

По итогам первого дня торгов индекс Московской биржи вырос на 4,43%. В пятницу, 25 марта, рынок акций рф завершил торги падением, индекс Мосбиржи снизился на −3,7%, индекс РТС на 2,7%.

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