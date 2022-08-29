Морякам разрешили выезд из Украины за границу — Finance.ua
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Морякам разрешили выезд из Украины за границу

Личные финансы
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Морякам разрешили выезд из Украины за границу
Морякам разрешили выезд из Украины за границу
В Украине выезд за границу разрешили еще одной категории военнообязанных мужчин: моряки получат такую возможность исключительно по согласованию территориального центра комплектования (военкомата).
Такое решение правительство приняло на заседании в субботу, 27 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Пересекать границу разрешат мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают там работать, а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.
Украина — один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев, поэтому такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет, пояснил Шмыгаль.
Ранее комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рассмотрел петицию о разрешении украинским морякам выезжать за границу, набравшую необходимые 25 тысяч подписей. Однако в мае такое предложение было отвергнуто.

Справка Finance.ua:

  • во время военного положения в Украине мужчинам 18-60 лет запрещено выезжать за границу, но существует ряд исключений, если на пересечение есть законные основания;
  • 19 августа Кабмин объявил, что разрешит представителям бизнеса выезжать за границу во время военного положения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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