Морякам разрешили выезд из Украины за границу — Finance.ua

Морякам разрешили выезд из Украины за границу Сегодня 10:31 — Личные финансы

Морякам разрешили выезд из Украины за границу

В Украине выезд за границу разрешили еще одной категории военнообязанных мужчин: моряки получат такую возможность исключительно по согласованию территориального центра комплектования (военкомата).

Такое решение правительство приняло на заседании в субботу, 27 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пересекать границу разрешат мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают там работать, а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Украина — один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев, поэтому такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет, пояснил Шмыгаль.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рассмотрел петицию о разрешении украинским морякам выезжать за границу, набравшую необходимые 25 тысяч подписей. Однако в мае такое предложение было отвергнуто.

Справка Finance.ua:

во время военного положения в Украине мужчинам 18-60 лет запрещено выезжать за границу, но существует ряд исключений, если на пересечение есть законные основания;

19 августа Кабмин объявил, что разрешит представителям бизнеса выезжать за границу во время военного положения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.