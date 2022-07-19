Morgan Stanley и Goldman Sachs прогнозируют падение акций — Finance.ua

Morgan Stanley и Goldman Sachs прогнозируют падение акций Сегодня 09:26 — Фондовый рынок

Morgan Stanley и Goldman Sachs прогнозируют падение акций

Аналитики Morgan Stanley и Goldman Sachs считают, что оценки доходов и прибыли компаний по индексу S&P 500 слишком оптимистичны. По их мнению, в результате усиления политики ФРС США прибыль будет ниже, а акции на этом фоне упадут.

Об этом пишет Business Insider.

Главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон заявил, что прибыль снизится на фоне замедления экономики, упомянув влияние укрепления доллара на прибыль.

По его словам, более сильный доллар делает товары дороже для иностранных покупателей, а инфляция — это тоже фактор, работающий против доходов.

Уилсон считает, что S&P 500 упадет до 3400-3500 пунктов, если ФРС сможет снизить инфляцию, избегая рецессии, и до 3000 пунктов, если рецессия развернется.

При таких показателях снижение составит около 8-10% или 20% по сравнению с текущим уровнем индекса около 3800 пунктов.

Goldman Sachs также «настроен по-медвежьи» в оценках текущих доходов. Главный стратег банка по акциям в США Дэвид Костин заявил, что его команда ожидает роста прибыли на 8% в 2022 году по сравнению с консенсусом в 10% и на 6% в 2023 году по сравнению с прогнозом в 9%.

Его целевая цена для S&P составляет 4300 при отсутствии рецессии и 3150 при рецессии.

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Фінансовий клуб По материалам:

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