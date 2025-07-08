«Мономах» официально прокомментировал обвинения в сотрудничестве с россией — Finance.ua
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«Мономах» официально прокомментировал обвинения в сотрудничестве с россией

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«Мономах» официально прокомментировал обвинения в сотрудничестве с россией
«Мономах» официально прокомментировал обвинения в сотрудничестве с россией
Украинский производитель чая «Мономах» опроверг сотрудничество с россией после того, как в СМИ появилась информация, что против руководства компании открыли уголовное производство.
Компания считает, что публикация является «агрессивной информационной атакой», и утверждает, что работает в рамках законодательства Украины.
«Агрессивную информационную атаку на АО „Мономах“, с необоснованными обвинениями считаем спланированным давлением на украинский бизнес. Жаль, что журналисты уважаемого издания, получив конфиденциальные материалы, не разобрались в ситуации, не проверили данные и обнародовали неправдивую информацию, нарушив этические и законодательные нормы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что АО «Мономах» — на 100% украинская компания.
«Работаем исключительно в рамках действующего законодательства Украины, в том числе с соблюдением ограничений, введенных в связи с введением в Украине военного положения. Мы не сотрудничаем с российской федерацией, не помогаем россии и не ведем бизнес на территории враждебного государства», — отметили в компании.
Там добавили, что по состоянию на сегодняшний день никаких судебных решений, которыми установлена ​​вина должностных лиц АО «Мономах», не существует.
Напомним, в украинских СМИ начала распространяться информация, что Служба безопасности Украины объявила в розыск совладельца производителя чая и кофе в Украине АО «Мономах» Тараса Барабаша.
Ссылаясь на постановление Соломенского районного суда Киева, СМИ писали, что с сентября 2018 года «Мономах» осуществлял хозяйственную деятельность с предприятиями-резидентами Украины, а также осуществлял внешнеэкономическую деятельность с субъектами хозяйствования — нерезидентами, в том числе с предприятиями россии и беларуси.
Отмечалось, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину один из совладельцев Мономаха по предварительному сговору с другими сотрудниками компании решил организовать поставки продукции в россию, а также ее продажу на территории государства — агрессора путем скрытого транзита товаров через Польшу в беларусь и в дальнейшем на территорию россии.
По материалам:
Finance.ua
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