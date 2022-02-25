monobank вернул доступ к кредитным лимитам — Finance.ua

monobank вернул доступ к кредитным лимитам

Сегодня 15:07 — Финтех и Карты

Кредитными деньгами с карт monobank снова можно расплатиться, сообщил основатель финтех-проекта Олег Гороховский.

«Мы вернем лимиты и сделаем доступными 10 тыс. грн в пределах лимита, который был предварительно одобрен клиенту, если эти средства были доступны вчера до начала войны», — отметил он.

Впрочем, есть ограничения: доступны только торговые операции, оплата коммунальных платежей и пополнение мобильного. P2P-переводы и снятие наличных средств в пределах кредитного лимита недоступны.

«Это нужно сделать потому, что в этой ситуации это правильно. Это решение не банкиров и не бизнесменов, это решение — плевок в лицо врагу», — добавил Гороховский.

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