monobank вернул доступ к кредитным лимитам — Finance.ua
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monobank вернул доступ к кредитным лимитам

Сегодня 15:07Финтех и Карты
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Кредитными деньгами с карт monobank снова можно расплатиться, сообщил основатель финтех-проекта Олег Гороховский.
«Мы вернем лимиты и сделаем доступными 10 тыс. грн в пределах лимита, который был предварительно одобрен клиенту, если эти средства были доступны вчера до начала войны», — отметил он.
Впрочем, есть ограничения: доступны только торговые операции, оплата коммунальных платежей и пополнение мобильного. P2P-переводы и снятие наличных средств в пределах кредитного лимита недоступны.
«Это нужно сделать потому, что в этой ситуации это правильно. Это решение не банкиров и не бизнесменов, это решение — плевок в лицо врагу», — добавил Гороховский.
По материалам: Finance.ua
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