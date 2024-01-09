monobank устранил технический сбой в работе — Finance.ua

monobank устранил технический сбой в работе
Виртуальный monobank, второй по величине эмитент карт в Украине, сообщил об устранении технического сбоя в работе, произошедшего во вторник утром.
«Поднялись. Еще раз извиняюсь», — написал совладелец mono Олег Гороховский в телеграме.
Ранее Гороховский проинформировал о сбое в работе банка, который длился менее часа.
Мобильный банк без отделений monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Роман Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. Он работает под лицензией Универсал Банка, входящего в группу «ТАС» (Киев), и в настоящее время обслуживает более 7 млн клиентов.
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