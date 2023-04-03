monobank поднял депозитные ставки — Finance.ua

monobank поднял депозитные ставки
Проект monobank (работающий на базе Универсал Банка) поднял ставки по всем депозитным программам — на 1-2,5 процентных пункта.
По гривневым депозитам без права досрочного расторжения наиболее ставка выросла по годовым вкладам — на 1,5 п.п.
|Срок депозита
|Ставка до 31.03
|Ставка с 31.03
|3-5 месяцев
|11
|12
|6-8 месяцев
|12
|13
|9-11 месяцев
|13
|14
|12 месяцев
|14
|15,5
|15 месяцев
|15
|16
|18 месяцев
|15
|16
|24 месяцев
|15
|16
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По гривневым депозитам с правом досрочного расторжения наиболее ставка выросла также по годовым вкладам — на 2,5 п.п.
|Срок депозиту
|Ставка до 31.03
|Ставка с 31.03
|3-5 месяцев
|9
|11
|6-8 месяцев
|10
|12
|9-11 месяцев
|11
|13
|12 месяцев
|12
|14,5
|15 месяцев
|13
|15
|18 месяцев
|13
|15
|24 месяцев
|13
|15
Дельта ставок по вкладам без права досрочного расторжения и с этой опцией сократилась с 2 п.п. до 1 п.п.
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