monobank поднял депозитные ставки — Finance.ua

monobank поднял депозитные ставки Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

monobank поднял депозитные ставки

Проект monobank (работающий на базе Универсал Банка) поднял ставки по всем депозитным программам — на 1-2,5 процентных пункта.

По гривневым депозитам без права досрочного расторжения наиболее ставка выросла по годовым вкладам — на 1,5 п.п.

Срок депозита Ставка до 31.03 Ставка с 31.03 3-5 месяцев 11 12 6-8 месяцев 12 13 9-11 месяцев 13 14 12 месяцев 14 15,5 15 месяцев 15 16 18 месяцев 15 16 24 месяцев 15 16

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По гривневым депозитам с правом досрочного расторжения наиболее ставка выросла также по годовым вкладам — на 2,5 п.п.

Срок депозиту Ставка до 31.03 Ставка с 31.03 3-5 месяцев 9 11 6-8 месяцев 10 12 9-11 месяцев 11 13 12 месяцев 12 14,5 15 месяцев 13 15 18 месяцев 13 15 24 месяцев 13 15

Дельта ставок по вкладам без права досрочного расторжения и с этой опцией сократилась с 2 п.п. до 1 п.п.

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Банки поднимают депозитные ставки из-за жесткой монетарной политики НБУ.

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Фінансовий клуб По материалам:

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