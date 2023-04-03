monobank поднял депозитные ставки — Finance.ua

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monobank поднял депозитные ставки

Кредит&Депозит
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monobank поднял депозитные ставки
monobank поднял депозитные ставки
Проект monobank (работающий на базе Универсал Банка) поднял ставки по всем депозитным программам — на 1-2,5 процентных пункта.
По гривневым депозитам без права досрочного расторжения наиболее ставка выросла по годовым вкладам — на 1,5 п.п.
Срок депозита Ставка до 31.03 Ставка с 31.03
3-5 месяцев 11 12
6-8 месяцев 12 13
9-11 месяцев 13 14
12 месяцев 14 15,5
15 месяцев 15 16
18 месяцев 15 16
24 месяцев 15 16
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По гривневым депозитам с правом досрочного расторжения наиболее ставка выросла также по годовым вкладам — на 2,5 п.п.
Срок депозиту Ставка до 31.03 Ставка с 31.03
3-5 месяцев 9 11
6-8 месяцев 10 12
9-11 месяцев 11 13
12 месяцев 12 14,5
15 месяцев 13 15
18 месяцев 13 15
24 месяцев 13 15
Дельта ставок по вкладам без права досрочного расторжения и с этой опцией сократилась с 2 п.п. до 1 п.п.
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Банки поднимают депозитные ставки из-за жесткой монетарной политики НБУ.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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