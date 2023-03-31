Приват повысил ставки на долгие депозиты — Finance.ua

Приват повысил ставки на долгие депозиты Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

Банки начинают реагировать на новые правила работы со средствами клиентов, введенные НБУ. Снова стали пересматривать свои депозитные предложения крупные финучреждения. Сколько они сейчас платят своим частным вкладчикам, пишет «Минфин».

Население продолжает нести деньги в банки. В феврале депозитный портфель всех банков вырос, по данным НБУ, на 1,5% — до 937,1 млрд грн во всех валютах. Гривневых депозитов увеличилось на 8 млрд, или на 1,41% — лишь 588,6 млрд грн.

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Валютные депозиты в долларовом эквиваленте также выросли, хотя и не столь значительно — до $9,5 млрд (плюс $0,1 млрд).

При этом доходность вложений повышается очень медленно: в прошлом месяце средняя доходность гривневых депозитов составила 12,4% годовых (плюс 0,2 п.п.) при уровне годовой инфляции 24,9% по итогам февраля.

По мнению регулятора, правила игры на депозитном рынке скорректируют новые правила работы с денежными средствами клиентов. Напомним, с 11 марта НБУ еще раз повысил требования по обязательному резервированию — суммы средств, которые финучреждения обязаны замораживать на корсчетах Нацбанка под деньги, привлекаемые от физлиц и юрлиц.

Например, под гривневые средства, размещенные на текущих счетах и «до востребования», банкиры должны замораживать на счетах Нацбанка 20% сумм, привлеченных таким образом.

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Кроме этого, регулятор прикрыл активно используемую финансистами лазейку, позволяющую избегать замораживания колоссальных средств под так называемые «горячие» деньги. С 11 мая нулевая льгота по резервированию будет распространяться на гривневые вклады только если они размещены на срок от 3 месяцев и более.

Одновременно НБУ снизил (до 20% годовых) ставку по депозитным сертификатам овернайт, что сократит заработки банков на свободных средствах, которые они размещают посуточно у регулятора. Но открыл новую возможность для заработков — с 7 апреля финансисты смогут вкладываться в 3-месячные сертификаты НБУ под учетную ставку (25% годовых).

Все это должно увеличить заинтересованность банков в привлечении средств именно на срочные депозиты. А это со своей стороны активизирует рост депозитных ставок.

Глава Нацбанка убежден, что пространство для повышения ставок по гривневым депозитам у банков есть. По его мнению, в частности, этому будет способствовать сохранение учетной ставки на уровне 25%.

ПриватБанк повысил ставки на вклады на 6, 9 и 12 месяцев, прибавив к их доходности по 3,5 п.п. Правда, и с таким повышением заработки на депозитах в банке далеки от максимально предлагаемых сейчас рынком. ставки на вклады на 6, 9 и 12 месяцев, прибавив к их доходности по 3,5 п.п. Правда, и с таким повышением заработки на депозитах в банке далеки от максимально предлагаемых сейчас рынком.

Теперь по депозитам в гривне Приват платит частным клиентам 12,5% годовых, 11,5% по вкладам на 6 и 9 месяцев.

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