Что такое депозитные сертификаты НБУ — Finance.ua

Что такое депозитные сертификаты НБУ Сегодня 08:01 — Кредит&Депозит

Что такое депозитные сертификаты НБУ

Депозитный сертификат (ДС) — долговая ценная бумага, эмитированная банком с целью привлечения наличных денег.

Депозитный сертификат свидетельствует о депонировании (процесс хранения, обеспечивающий сохранение какой-либо вещи, информации или документа. — Ред.) предъявителем в банке определенной суммы на ограниченное время, после которого банк эмитент обязан вернуть эту сумму вместе с указанными процентами.

Депозитный сертификат НБУ — ценная бумага в электронном виде, выдаваемая банку, размещающему в Нацбанке временно свободные средства. При этом банк может отдать свои деньги НБУ на ночь (овернайт. — ред.), или на несколько дней — 7,14 или 30.

Предлагая банку разместить средства на депозитных сертификатах, Национальный банк решает за него проблему, что делать с «неиспользуемыми» средствами.

Если банк привлек много средств у населения или юридических лиц, но не смог выдать кредиты на аналогичную сумму, он может купить депозитные сертификаты и разместить средства в Нацбанке. При этом доходность, например, по депозитным сертификатам овернайт обычно сохраняется на 2% ниже учетной ставки НБУ.

К началу 2022 года банки размещали средства на депозитных сертификатах «на ночь» под 8% годовых, а с 3 июня доходность выросла почти в 3 раза и стала равна 23% годовых.

Если на 1 января 2022 года на депозитных сертификатах овернайт в НБУ хранилось 95,3 млрд гривен, то 1 января 2023 года — 477,5 млрд гривен. В пять раз больше!

Как объяснил Василий Невмержицкий, финансовый эксперт, кандидат экономических наук, когда НБУ поднимал учетную ставку и устанавливал доходность сертификатов 23%, задумывалось, что банки начнут поднимать депозитные ставки. Таким образом, предполагалось «сушить» денежную массу с текущих счетов, перенаправлять ее на срочные с целью снижения влияния на валюту, инфляцию и т.п. Люди получали бы доход 15-18%, и у них не было желания покупать валюту.

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«Но оказалось, что государственные банки, получающие „социальные средства“ — ПриватБанк и Ощадбанк — не видят смысла в том, чтобы поднимать ставки по депозитам. Зачем, если деньги все равно просто сыплются на голову? Ведь лучше сделать большую процентную маржу между 23 % и 3-4% (оплачиваемые на остатки средств) Национальный банк в будущем хочет ослабить денежное регулирование, например, ограничения по снятию средств — 100 тысяч гривен в день — Нацбанк постепенно будет убирать. Так же и с валютообменом: там тоже постепенно будут убирать ограничения», — говорит Невмержицкий.

Но снимать ограничения, когда население на руках имеет большое количество денег в гривне, тем более на текущих счетах, с которых эта денежная масса может моментально уйти, это большой риск для курсовой стабильности.

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Именно поэтому Нацбанк и решил как-то увязать эту денежную массу. Сначала путем поднятия норм резервирования. А сейчас — использованием сразу двух инструментов: снижением ставки по депосертификатам овернайт до 20% одновременно с поднятием нормативов, а с другой — введением депосертификатов с фиксированной ставкой 25% на три месяца.

Банкам выгодно кредитовать НБУ, ведь в случае чего они смогут взять в Национальном банке кредит рефинансирования под залог этих депосертификатов.

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