Украинцы увеличили суммы депозитов в банках более чем на 14 млрд грн — Finance.ua

Украинцы увеличили суммы депозитов в банках более чем на 14 млрд грн Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Украинцы увеличили суммы депозитов в банках более чем на 14 млрд грн, Фото: freepik.com

По состоянию на 1 марта 2023 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 1 055,4 млрд грн, что на 14,1 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 февраля т.г. (1041,3 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало марта 2023 года:

вклады в национальной валюте — 641,6 млрд грн (+6,8 млрд грн за февраль);

вклады в иностранной валюте — 413,8 млрд грн (+7,3 млрд грн за февраль).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 марта 2023 года составила 3,0%, а сумма их вкладов составила 113,2 млрд грн (10,7% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года).

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Напомним, что с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

По состоянию на 1 марта 2023 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 67 банков.

Справка Finance.ua:

по итогам 2022 сумма вкладов физлиц и ФЛП в банках-участниках Фонда впервые превысила 1 трлн грн;

Нацбанк вводит с 7 апреля трехмесячный депозитный сертификат (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки и снижает ставки по депозитному сертификату овернайт до 20%;



конвертационные депозиты уже открыты на сумму $1,3 млрд.



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