Весенняя подзарядка депозитов: Денежный приз за размещение вклада увеличен до 165 000 грн — Finance.ua

Весенняя подзарядка депозитов: Денежный приз за размещение вклада увеличен до 165 000 грн Сегодня 10:38 — Кредит&Депозит

Весенняя подзарядка депозитов: Денежный приз за размещение вклада увеличен до 165 000 грн

165 000 грн. Также мы увеличили денежный призовой фонд с 33 500 грн до 50 000 грн. Поэтому советуем не медлить и получать свои призы! Ранее мы уже писали о розыгрыше призов на 150 тысяч гривен . Требовалось разместить депозит в гривне с 1 марта по 30 апреля 2023 года в банках Глобус или Кредит Днепр . Мы решили изменить условия розыгрыша: добавили sportbank и увеличили сумму до. Также мы увеличили денежный призовой фонд с 33 500 грн до. Поэтому советуем не медлить и получать свои призы!

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно с 1 марта по 30 апреля 2023 года включительно разместить депозит в гривне суммой от 50 тыс. грн. Вклад можно сделать сразу в трех банках, так что у вас больше шансов выиграть подарок.

Сколько можно выиграть

Призовой фонд — 165 000 грн. 50 000 грн участники получат в денежной форме, остальная часть — это доступ к курсу обучения и билеты на конференцию:

1 место — 15 000 гривен;

2 место — 10 000 гривен;

3 место — 7 500 гривен;

4 место — 5 000 гривен;

5 место — 2 500 гривен;

6-15 место — по 1000 гривен.

Кроме того, можно выиграть билеты на конференцию по инвестициям «Жить на проценты» и любой курс обучения от Академии «Минфин».

«Бонус к депозиту». Все детали об акции можно узнать на странице

Победители будут определены методом случайного компьютерного подбора с помощью сервиса Random.org среди группы участников акции, которые разместили и подтвердили открытие депозита, а также выполнили все условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.