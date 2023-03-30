Весенняя подзарядка депозитов: Денежный приз за размещение вклада увеличен до 165 000 грн — Finance.ua
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Весенняя подзарядка депозитов: Денежный приз за размещение вклада увеличен до 165 000 грн

Кредит&Депозит
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Весенняя подзарядка депозитов: Денежный приз за размещение вклада увеличен до 165 000 грн
Весенняя подзарядка депозитов: Денежный приз за размещение вклада увеличен до 165 000 грн
Ранее мы уже писали о розыгрыше призов на 150 тысяч гривен. Требовалось разместить депозит в гривне с 1 марта по 30 апреля 2023 года в банках Глобус или Кредит Днепр. Мы решили изменить условия розыгрыша: добавили sportbank и увеличили сумму до 165 000 грн. Также мы увеличили денежный призовой фонд с 33 500 грн до 50 000 грн. Поэтому советуем не медлить и получать свои призы!
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно с 1 марта по 30 апреля 2023 года включительно разместить депозит в гривне суммой от 50 тыс. грн. Вклад можно сделать сразу в трех банках, так что у вас больше шансов выиграть подарок.

Сколько можно выиграть

Призовой фонд — 165 000 грн. 50 000 грн участники получат в денежной форме, остальная часть — это доступ к курсу обучения и билеты на конференцию:
  • 1 место — 15 000 гривен;
  • 2 место — 10 000 гривен;
  • 3 место — 7 500 гривен;
  • 4 место — 5 000 гривен;
  • 5 место — 2 500 гривен;
  • 6-15 место — по 1000 гривен.
Кроме того, можно выиграть билеты на конференцию по инвестициям «Жить на проценты» и любой курс обучения от Академии «Минфин».
Все детали об акции можно узнать на странице «Бонус к депозиту».
Победители будут определены методом случайного компьютерного подбора с помощью сервиса Random.org среди группы участников акции, которые разместили и подтвердили открытие депозита, а также выполнили все условия.

Хочу разместить депозит и получить приз 🧐

По материалам:
Finance.ua
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