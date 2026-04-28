monobank готовит сервис электронного документооборота Сегодня 15:06

Сервис пока имеет базовый функционал без информации о возможных тарифных планах

monobank готовит к запуску отдельный сервис для подписи и обмена документами monodoc. На данный момент он уже доступен онлайн, хотя банк официально не анонсировал новый продукт. Сервис работает по адресу doc.mono.bank и пока имеет базовый функционал без информации о возможных тарифных планах.

Об этом пишет Кошт.

Какие возможности доступны

На этом этапе пользователям доступны следующие функции:

загрузка документов для последующей подписи;

поддержка файловых ключей, «Дія.Підпис» и monoKEP от monobank;

создание публичной ссылки для просмотра и подписания документа;

добавление подписантов по электронной почте или имени;

переименование документов и возможность печати.

Интерфейс сервиса monodoc

Предшествующие цифровые инструменты monobank

Ранее в приложении monobank появились инструменты по работе с электронными подписями. В частности, в прошлом году пользователи могут получить электронный ключ monoKEP.

Еще в 2022 году банк ввел возможность подписания документов с помощью «Дія.Підпис» непосредственно в приложении.

В то же время, отдельного сервиса для полноценной работы с документами и их обмена раньше не было.

Перед запуском нового продукта подаются заявки на регистрацию торговых марок monodoc, doc.mono.bank и doc monobank.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в monobank появился новый инструмент для клиентов, которые держат валюту и желают чтобы она работала, а не просто лежала на счету. Клиенты могут положить доллары или евро в валютную «Банку» и включить инвестирование. Минимальная сумма — от 1100 долларов или евро. При этом деньги можно забрать в любой момент даже сразу после пополнения.

Кошт По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.