0 800 307 555
monobank готовит сервис электронного документооборота

Сервис пока имеет базовый функционал без информации о возможных тарифных планах
Сервис пока имеет базовый функционал без информации о возможных тарифных планах
monobank готовит к запуску отдельный сервис для подписи и обмена документами monodoc. На данный момент он уже доступен онлайн, хотя банк официально не анонсировал новый продукт. Сервис работает по адресу doc.mono.bank и пока имеет базовый функционал без информации о возможных тарифных планах.
Об этом пишет Кошт.

Какие возможности доступны

На этом этапе пользователям доступны следующие функции:
  • загрузка документов для последующей подписи;
  • поддержка файловых ключей, «Дія.Підпис» и monoKEP от monobank;
  • создание публичной ссылки для просмотра и подписания документа;
  • добавление подписантов по электронной почте или имени;
  • переименование документов и возможность печати.
Интерфейс сервиса monodoc
Интерфейс сервиса monodoc

Предшествующие цифровые инструменты monobank

Ранее в приложении monobank появились инструменты по работе с электронными подписями. В частности, в прошлом году пользователи могут получить электронный ключ monoKEP.
Еще в 2022 году банк ввел возможность подписания документов с помощью «Дія.Підпис» непосредственно в приложении.
В то же время, отдельного сервиса для полноценной работы с документами и их обмена раньше не было.
Перед запуском нового продукта подаются заявки на регистрацию торговых марок monodoc, doc.mono.bank и doc monobank.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в monobank появился новый инструмент для клиентов, которые держат валюту и желают чтобы она работала, а не просто лежала на счету. Клиенты могут положить доллары или евро в валютную «Банку» и включить инвестирование. Минимальная сумма — от 1100 долларов или евро. При этом деньги можно забрать в любой момент даже сразу после пополнения.
По материалам:
Кошт
monobank
