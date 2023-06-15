Moneyveo за донаты для ВСУ дарит клиентам скидку -90% — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Moneyveo за донаты для ВСУ дарит клиентам скидку -90% Сегодня 09:50

Moneyveo за донаты для ВСУ дарит клиентам скидку -90%

По данным украинского коммуникационного агентства Postmen , за год полномасштабного вторжения 90,3% украинцев приобщились к помощи ВСУ. Манивео как социально ответственный бизнес, активно помогающий украинским военным, решила дополнительно поддержать своих клиентов, которые донатят, приближая нашу победу. Для участия в акции «Скрин доната нам — скидка -90% вам» с 13 по 28 июня нужно внести благотворительный взнос на любую сумму, содержащую число 69. Пример суммы: 569 грн, 1069 грн, 100 грн 69 коп. Перевод должен быть осуществлен на счет благотворительной организации или благотворительного фонда и содержать пометку «на помощь военным». Далее необходимо сделать скриншот доната и отправить через Личный кабинет Moneyveo. Для этого в разделе «Бонусы» нужно нажать «Получить промокод» и выбрать акцию «Скрин доната нам — скидка -90% вам» из предложенного списка. На экране появится кнопка «Загрузить скрин/фото». Клиент получит свой промокод на email после того, как отправит скриншот доната.

В компании обращают внимание, что скидку -90% на Smart получат лишь 169 участников, которые первыми успеют применить промокод. Промокоды будут действовать только 29 июня 2023 до 12:00.

Напомним, что в этом году компания уже второй раз запускает акцию «Скрин доната нам — скидка -90% вам». По данным Moneyveo, за время состоявшейся в январе-феврале первой кампании клиенты перечислили в пользу ВСУ около 60 000 грн.

Акция действует с 13.06.2023 по 28.06.2023 по всей территории Украины, за исключением районов проведения боевых действий, временно оккупированных и окруженных территорий. ООО «МАНИВЕО БЫСТРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ». Предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита. Лицензия Нацкомфинуслуг от 14.05.2015, бессрочная. Кредит «СМАРТ»: срок до 5 лет, сумма до 25 000 грн, реальная годовая процентная ставка от 3,71% годовых. Подробные условия предоставления финансовой услуги и расчеты реальной годовой процентной ставки — на https://moneyveo.ua/ru/loantypesinfo/. Заполнение заявки не гарантирует получение кредита. Подробности на moneyveo.ua

По материалам: Moneyveo

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