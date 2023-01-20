Moneyveo предоставляет скидку 90% на Smart клиентам, которые донатят ВСУ — Finance.ua
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Moneyveo предоставляет скидку 90% на Smart клиентам, которые донатят ВСУ

Фондовый рынок
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Moneyveo предоставляет скидку 90% на Smart клиентам, которые донатят ВСУ
Компания Moneyveo, которая активно поддерживает украинских военных еще с 2018, реализуя ряд проектов в пользу армии, с 20 января по 3 февраля 2023 года проводит акцию «Скрин доната нам — скидка −90% вам». По условиям любой клиент сервиса, перечислив средства в пользу ВСУ, может получить скидку на Smart.
В период действия акции необходимо отправить благотворительный взнос на любую сумму, содержащую число 23, на счет благотворительной или общественной организации. В назначении платежа обязательно укажите «В помощь военным». Пример суммы: 523 грн, 1023 грн, 100 грн 23 коп.
После этого нужно сделать скриншот доната и загрузить его через Личный кабинет на сайте moneyveo.ua. В компании объясняют: «Для этого в разделе Бонусы нажмите „Получить промокод“ и выберите акцию „Скрин доната нам — скидка −90% вам“ из списка предложенных. На экране появится кнопка „Загрузить скрин/фото“. Ждите своего промокода. Мы отправим его вам на email, когда получим ваш скриншот».
Важно! Количество промокодов ограничено. Скидку −90% на Smart получат первые 500 участников. Промокоды будут действовать только 4 февраля 2023 до 12:00.
Напомним, Moneyveo с 2018 года поставляет оргтехнику ОК «Север», с 2020-го — участвует в финансировании реабилитации военных в центре Next Step Ukraine. С начала полномасштабной войны компания перечислила на нужды ВСУ 12 млн грн, закупила авто и портативные аппараты УЗИ для раненых военных. Ежемесячно Moneyveo закрывает точечные потребности бойцов на лекарства, экипировку, одежду, технику и т. д.
Акция действует 20.01.2023–3.02.2023 года по всей территории Украины (за исключением районов проведения боевых действий, временно оккупированных и окруженных территорий). Лицензия Нацкомфинуслуг от 14.05.2015, бессрочная. Подробности на moneyveo.ua
Кредит СМАРТ: срок до 5 лет, сумма до 25 000 грн, реальная годовая процентная ставка от 3,71% годовых. Подробные условия предоставления финансовой услуги и расчеты реальной годовой процентной ставки — на https://moneyveo.ua/ru/confidentiality/#tariffs
Заполнение заявки не гарантирует получение кредита.
По материалам: Moneyveo
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