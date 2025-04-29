Корейская компания будет инвестировать в строительство двух заводов в Украине — Finance.ua

Корейская компания будет инвестировать в строительство двух заводов в Украине Сегодня 09:33 — Фондовый рынок

Компания City One Development (COD) бизнесмена Валерия Кодецкого, бывшего бизнес-партнера Василия Хмельницкого, и многопрофильная инвестиционная корпорация ITOXI Corp. (Южная Корея) заключили меморандум о долгосрочном сотрудничестве.

Это партнерство направлено на развитие производства стекла в Украине.

Об этом пишет «Интерфакс Украина».

«Мы рады, что наши усилия по привлечению иностранного партнера из дружественной страны воплотились в реальное соглашение», — отметил президент группы компаний City One Development Валерий Кодецкий. — Это только первый шаг на долгом пути реализации наших общих планов, и мы уверены, что наше партнерство станет важным вкладом в развитие украинской экономики".

Меморандум предусматривает, что на первом этапе реализации проекта в пределах индустриальных парков Город Стекла (Березань Киевской обл.) и Галиция (Калуш Ивано-Франковской обл.) будут построены два завода по производству стекла.

City One Development начала строительство первого завода по изготовлению флоат-стекла в Березани в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Мощности завода предусматривают производство 600 тонн стекла в сутки, а сам проект оценивается в $140 млн. Он реализуется в пределах индустриального парка Город Стекла.

Также в конце 2024 года компания начала строительство второго завода в пределах индустриального парка Галиция.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию первого завода состоится в 2027 году, второго — в 2028 году.

«Подписанный меморандум является важным этапом, подтверждающим наши намерения инвестировать в развитие стекольной промышленности страны», — сказал генеральный директор ITOXI Corp. Алекс Чеон. — «На данный момент идет оформление соглашения о приобретении доли компании в рамках этого проекта».

НВ По материалам:

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