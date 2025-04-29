Самый тонкий смартфон Samsung станет еще тоньше — Finance.ua
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Самый тонкий смартфон Samsung станет еще тоньше

Фондовый рынок
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Самый тонкий смартфон Samsung станет еще тоньше
Самый тонкий смартфон Samsung станет еще тоньше
Инсайдер Anthony поделился новой информацией о будущих смартфонах Samsung. Он уже неоднократно публиковал точные данные о продукции компании, поэтому его сведения заслуживают внимания.
По его информации, южнокорейский производитель решил сделать корпуса своих флагманов еще тоньше, чем планировалось ранее. Так, Galaxy S25 Edge получит корпус толщиной всего 5,8 мм вместо ожидаемых 6,2 мм. Это сделает его самым тонким смартфоном в истории Samsung.
Был переделан и складной флагман Galaxy Z Fold: его толщина в сложенном состоянии составит 8,2 мм вместо ранее обсуждаемых 9,5 мм.
Изменения коснутся и более доступной раскладушки Galaxy Z Flip 7. Хотя точные параметры пока не названы, известно, что новинка будет тоньше нынешней модели, толщина которой 14,9 мм.
Анонсы этих устройств ожидаются в ближайшие месяцы. Samsung делает ставку на изысканность и удобство в использовании, продолжая тренд на сверхтонкие флагманы.
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По материалам:
ITsider.
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