Молодежь с 14 лет получила возможность влиять на распределение местного бюджета, — Шуляк Сегодня 09:47 — Казна и Политика

Украинская молодежь с 14 лет получила возможность влиять на решения по распределению местного бюджета, по внедрению тех или иных инициатив на уровне громады, а также быть участником планирования процессов восстановления. Более того, после окончания войны молодые украинцы смогут самостоятельно выбирать проекты, которые будут финансироваться из Государственного фонда регионального развития.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, Парламент на днях поддержал важный законопроект, разрешающий жителям громад в возрасте от 14 лет участвовать в решении вопросов местного значения. Теперь они имеют право инициировать и участвовать в: местных инициативах, общественных слушаниях, публичных консультациях, консультативно-совещательных органах и т. д. Речь идет о законопроекте № 7283 относительно народовластия на уровне громад, которые ожидает подпись президента.

«Отныне молодежь будет иметь возможность быть активными участниками всех процессов в своих громадах, в том числе и процессов восстановления. Украинцы в возрасте от 14 лет теперь смогут участвовать в вопросах распределения бюджета громады, школьных бюджетов и т. д. Молодое поколение украинцев будет иметь все те инструменты народовластия, которые будут иметь и более взрослые граждане. Для них это огромный шанс участвовать в подготовке проектов решений, которые будут выноситься и голосоваться на сессиях», — пояснила Шуляк.

Также парламентария сообщила, что после окончания войны молодежь сможет более активно приобщаться к выбору проектов, финансируемых из Государственного Фонда регионального развития. До войны этот инструмент ежегодно наполнялся на несколько миллиардов гривен, которые использовались для реализации тех или иных проектов в регионах. С началом военных действий Фонд по понятным причинам упустил такую ​​возможность, но после победы Украины — когда его финансирование возобновится, именно молодежь получит возможность выбирать перспективные для себя проекты, которые будут реализовываться за счет средств фонда.

«Недавно Верховная Рада внесла очень важную правку в законодательство. Согласно ей, когда финансирование Фонда возобновится, все жители громад с помощью такого инструмента как Дія смогут выбирать и голосовать именно за те проекты развития, которые сочтут подходящими для себя. Мы знаем, что именно молодежь — один из самых активных пользователей Дія, поэтому для нее участие в проектах развития будет еще более реальным. провести», — объяснила Шуляк.

Она также подчеркнула, что развитие Украины — не единственная сфера, где нужно участие молодежи. В частности, максимально инклюзивным должен быть процесс восстановления Украины. Шуляк сообщила — сейчас в Украине уже около 200 украинских территориальных громад занимаются разработкой стратегических планировочных документов — программ комплексного восстановления (ПКВ). На основе этого документа и мер, прописанных в них, в дальнейшем смогут разрабатываться в том числе и генеральные планы. Но перед утверждением ПКВ она должна пройти ряд обсуждений. Поэтому важно, чтобы к ним привлекалась и молодежь, поскольку именно она будет в дальнейшем жить в той среде, которая и будет создана с помощью ПКВ.

Кроме этого, уже в этом году, по словам Шуляк, пилотно заработает Украинский Молодежный Фонд и все конкурсы будут там по лучшим моделям Европы. Это даст еще большую прозрачность и шансы качественным проектам получить не задекларированную, а реальную реализацию.

«Отметим и важность Национальной молодежной стратегии 2030. На сегодняшний день имеем прогресс в ее адаптации соответственно вызовов настоящего. Эта стратегия должна обеспечить создание возможностей для молодежи, проживающей в Украине, быть конкурентоспособной, участвовать в жизни общества и сознательно вносить свой вклад в дальнейший его развитие», — отметила Шуляк.

Основными приоритетами стратегии определили:

Безопасность — повышение безопасности среды и усиление жизнестойкости молодежи;

Здоровье — формирование навыков здорового образа жизни, развитие и сохранение физической культуры, культуры здорового питания и психогигиены;

Способность — привлечение молодежи к участию в общественной жизни, повышение ее самостоятельности, конкурентоспособности, формирование у молодежи гражданских компетентностей;

Интегрированность — повышение мобильности, социальной и культурной интеграции молодежи в общественную жизнь Украины и мира.

«Важно, что эти приоритеты распространяются на все возрастные категории и реализуются через задачи и мероприятия, которые учитывают особенности жизни молодежи. И подытоживая, подчеркну — принцип „никаких решений для молодежи без участия молодежи“ должен быть не только на бумаге, а в реальности. Очень хочу, чтобы свежие инициативы молодежи были претворены в жизнь», — резюмировала нардеп.

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